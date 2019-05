Viva l’homo oeconomicus

ilfoglio

(Di lunedì 6 maggio 2019) Oltre un milione di specie animali e vegetali è a rischio di estinzione: che fare? Il rapporto dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, l’organismo delle Nazioni Unite che studia la biodiversità, indica il problema, ma non identifica le soluzioni – né pu

