Vis Sezze | Gaeta | «Risultato straordinario» Catanzani | «Ragazzi eccezionali»

Ingegnere in Germania. “Finalmente mi sento valorizzato. In Italia sul lavoro ho Vissuto bassezze di ogni tipo” : “In Italia mi sono trovato spesso a essere valutato da burocrati senza competenze. Potevo anche convivere con la precarietà, in tempi di crisi il mio stipendio non era male. Ma il contesto era diventato insopportabile”. Tiziano Romanelli è di Firenze e ha 44 anni. Ha lasciato l’Italia nel settembre del 2016, una volta rientrato dal viaggio di nozze. Dopo l’Irlanda, oggi vive e lavora in Germania, a Francoforte, insieme a sua moglie. “Mi ...