Vieni da Me | Matilde Brandi piange dalla Balivo ricordando la madre scomparsa

dilei

(Di lunedì 6 maggio 2019)si commuove aDa Me, parlando per la prima volta dellaNel salotto di Caterina, la showgirl si è lasciata andare alle lacrime,la donna venuta a mancare tre mesi fa dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. L’ultima volta che era apparsa in tvera stata ospite di Verissimo, dove aveva raccontato la malattia dellae il suo grande dolore, poco dopo la messa in onda dell’intervista laaveva annunciato su Instagram che l’amata mamma non c’era più.“Dopo che è morta, ormai sono passati tre mesi, ho messo un post sui social network e mi sono arrivati tantissimi messaggi di tanta gente che sta passando quello che ho passato io – ha svelato la showgirl, fra le lacrime -. Se potessi aiutarli uno ad uno, è una sofferenza troppo grande…”.Confidandosi con Caterina ...