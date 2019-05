Video Napoli Cagliari | 2-1 | | gol e highlights | vittoria con polemica | Serie A

Napoli - bimba di 4 anni ferita per errore : il Video della sparatoria : Alcune telecamere a circuito chiuso che si affacciano su piazza Nazionale a Napoli hanno ripreso il momento della sparatoria di venerdì 3 maggio, durante la quale è rimasta ferita gravemente una ...

Napoli - ai Baretti spuntano i Video del 'ballo armato' : pistole e maschere di Anonymous : Ballano, si divertono, saltano a ritmo di musica, attorno a un tavolino dove probabilmente c'è una torta o qualche bottiglia di champagne. Solo che non è una scena che mette allegria, di quelle che ti ...

Bimba ferita a Napoli - ecco il Video choc : il killer spara e passa sopra Noemi : Muove la manina due volte, lì distesa a terra, in un angolo di piazza Dante. Alza il braccio due volte, travolta da un colpo di pistola, mentre per ben due volte il killer le passa ...

Video Napoli-Cagliari 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Insigne e Mertens rimontano Pavoletti : Il Napoli blinda il secondo posto, rimontando il Cagliari in piena zona Cesarini: il posticipo serale della 35ma giornata della Serie A di calcio fa felici i partenopei e rinvia la festa salvezza dei sardi. Alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al minuto 85, infine è decisivo il rigore messo a segno da Insigne in pieno recupero. Highlights Napoli-Cagliari 2-1 IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DI ...

Ecco chi ha ferito la piccola Noemi : il filmato della sparatoria di Napoli Video : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Sparatoria a Napoli : ecco come è stata ferita la piccola Noemi - il killer insegue la vittima. Video : Restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Noemi , la bimba di 4 anni colpita al torace da un proiettile vagante venerdì pomeriggio a piazza Nazionale. Noemi insieme alla nonna era in...

Sparatoria a Napoli : ecco come è stata ferita la piccola Noemi - il killer insegue la vittima. Video : Restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Noemi , la bimba di 4 anni colpita al torace da un proiettile vagante venerdì pomeriggio a piazza Nazionale. Noemi insieme alla nonna era in attesa...

Ecco chi ha ferito la piccola Noemi : il filmato della sparatoria di Napoli | Video : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Ecco chi ha ferito la piccola Noemi : il Video della sparatoria di Napoli : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Napoli - ecco come hanno colpito la piccola Noemi : il killer ripreso dalle telecamere Video CHOC : Napoli sotto CHOC dopo l'agguato nel quale è stata coinvolta una bambina di appena 3 anni. Mentre tutta la città si stringe intorno al dolore della famiglia di Noemi , intanto le...

Ecco come è stata ferita la piccola Noemi : il Video della sparatoria di Napoli : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Bimba ferita - mobilitazione civile contro la camorra a Napoli | In un Video la sparatoria : Manifestazione sul luogo della sparatoria . Per gli organizzatori si tratta di "una vera e propria rivolta della società civile . Su una tv locale il video shock della sparatoria

Agguato a Napoli - ecco come hanno colpito la piccola Noemi : il killer ripreso dalle telecamere Video CHOC : Napoli sotto CHOC dopo l' Agguato nel quale è stata coinvolta una bambina di appena 3 anni. Mentre tutta la città si stringe intorno al dolore della famiglia di Noemi , intanto le...

Napoli contro la camorra. Figlio di un boss : ribelliamoci. Video | : Antonio Piccirillo, Figlio del boss Rosario, in piazza Nazionale con 300 persone contro la camorra: "I nostri genitori ci hanno pregiudicato per tutta la vita". Venerdì scorso in un agguato sono ...