liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019), 6 mag. (AdnKronos) - Alle 10 circa, idelsono intervenuti in via Chiampo ad Arzignano per l’di una macchina spruzzatrice all’interno di una. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e dacon un’autobotte e sette op

zazoomblog : Vicenza: Vigili del fuoco salvate 4 persone allinterno di un vagone cisterna - #Vicenza: #Vigili #fuoco #salvate - TV7Benevento : Vicenza: Vigili del fuoco, incendio ad impianto verniciatura conceria... - TV7Benevento : Vicenza: Vigili del fuoco, salvate 4 persone all'interno di un vagone cisterna... -