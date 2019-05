Spezzano il collo al cigno reale! la compagna si lascia morire tre giorni dopo

(Di lunedì 6 maggio 2019) Venerdì mattina ilreale, il “principe” del laghetto superiore del parco di Recoaro Terme, è stato trovato senza vita ieri mattina, riverso nell’acqua. Stamattina, un'altra amarissima scoperta: anche la suaha perso la vita. Il sindaco Davide Branco non ha dubbi: “Si èta. Si vedeva che stava male, non mangiava più". Il laghetto superiore del parco di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, ha perso in trela coppia di cigni che viveva da attrazione per ragazzini e adulti. Venerdì 3 maggio il maschio, ilreale, è stato trovato morto nell’acqua, ilspezzato, forse ucciso a bastonate da qualche balordo. Ieri sera 5 maggio nel laghetto è stato notato senza vita il corpo dell’esemplare femmina. L’animale è morto probabilmente di solitudine.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...