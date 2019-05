Vaticano | 23 nuove Guardie svizzere hanno giurato

Vaticano - nuove regole a tutela minori : 13.22 Rafforzate in Vaticano,con un motu proprio del Papa e la nuova legge 297, le norme "per prevenire e contrastare abusi contro minori e persone vulnerabili" Le norme prevedono l'obbligo di denuncia da parte di chiunque, "fatto salvo il sigillo confessionale", e la perseguibilità di ufficio,anche senza denuncia. Allontanamento "precauzionale" dalle attività pastorale per gli accuti,rimozione dagli incarichi per i condannati. Disposta poi la ...