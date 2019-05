Usa | Trump minaccia aumento dazi alla Cina Borse e yuan a picco

Trump : Usa sostengono Israele al 100% : 4.07 Gli Stati Uniti "sostengono Israele al 100% nella difesa dei suoi cittadini". Lo twitta il presidente Donald Trump, inviando un messaggio anche a Gaza. "Gli atti terroristici contro Israele non porteranno nulla se non ulteriore miseria. Basta con la violenza, dobbiamo lavorare per la pace".

Usa-Cina - Trump : dazi più cari da venerdì : 23.17 Tra 5 giorni i dazi americani su 200miliardi di prodotti cinesi saliranno dal 10% al 25%.Lo annuncia il presidente Usa Trump.Le trattative commerciali, spiega, procedono "troppo lentamente". "Per 10 mesi la Cina ha pagato dazi al 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti hi-tech e del 10% su 200mld di altri prodotti": 325mld di dollari di prodotti cinesi restano non tassati "ma presto lo saranno al 25%",spiega Trump. "I dazi pagati agli ...

Usa-Cina : Trump alza i dazi dal 10 al 25% su import da Pechino per 200 miliardi di dollari : ROMA - I dazi Usa su duecento miliardi di dollari di merci importate dala Cina salgono dal 10 al 25 per cento. Lo annuncia il presidente Donald Trump via Twitter. Il rialzo avrà effetto dal prossimo ...

Dazi Usa sulle auto europee? Trump : 'Vediamo cosa succede' : La guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Cina e tra Usa e Unione europea è uno degli elementi che, insieme anche alla Brexit, condiziona l'economia mondiale da oltre un anno. Nel 2018 gli Stati Uniti ...

Con i dazi di Trump rischia il 50% del cibo italiano negli Usa : Ci sono le condizioni per evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati', ha ...

Donald Trump ha criticato Facebook per aver rimosso i profili di alcuni leader accUsati di incitamento all’odio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato Facebook per aver rimosso gli account di Alex Jones, Milo Yiannopoulos e altri leader accusati di incitare all’odio e alla violenza. Il 2 maggio Facebook aveva infatti deciso di rimuovere gli account

Usa - Biden : con Trump torna segregazione : 1.34 "Il diritto di voto va tutelato: con l'amministrazione Trump rischiano di tornare le leggi Jim Crow, quelle che crearono e mantennero la segregazione razziale negli Stati Uniti". Lo afferma Joe Biden, candidato democratico alla Casa bianca, aprendo la sua campagna elettorale in South Carolina, dove gli elettori afroamericani giocano un ruolo importante nel processo di nomination democratica.

Usa - Beto invoca impeachment per Trump : 0.47 "Nessuno è al di sopra della legge". Con queste parole Beto o'Rourke, il candidato democratico alla Casa Bianca, apre alla possibilità della messa in stato di accusa di Donald Trump. "Dovrebbe far fronte all'impeachment. Stiamo finalmente apprendendo la verità su questo presidente e dovrebbero esserci delle conseguenze. A questo punto ritengo che ci siano abbastanza prove affinché la Camera possa procedere con l'impeachment", ha ...

Dazi : via ufficiale da Trump - “a rischio il 50% del cibo italiano in Usa” : Parte ufficialmente la procedura per far scattare i Dazi Usa nei confronti dell’Unione Europea con la richiesta alle parti interessate di partecipare ad una consultazione pubblica fissata dal Dipartimento del Commercio statunitense entro il termine del 6 maggio. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti e Filiera Italia nel sottolineare che la black list dei prodotti europei da colpire con Dazi ha un importo complessivo di 11 miliardi di dollari e ...

Trump cerca 300mila operatori per colmare il gap cyber negli Usa : GLI ALTRI UFFICI Insieme al Dipartimento della Difesa, all'Ufficio per la Scienza e la Tecnologia della Casa Bianca, all'Ufficio per la gestione e il bilancio e ad altre agenzie partner, il Dhs ...

Trump : Craft ambasciatrice Usa all'Onu : 3.43 Il presidente Trump ha formalmente nominato Kelly Knight Craft ambasciatrice Usa all'Onu. La nomina è stata inviata al Senato per la conferma. La Craft,attuale ambasciatrice in Canada, è stata designata al posto di Nikki Haley che aveva dato le sue dimissioni alla fine del 2018. "Kelly ha fatto un incredibile lavoro nel rappresentare la nostra nazione e non ho dubbi sul fatto che con la sua leadership la nostra nazione sarà rappresentata ...

Meloni come Trump : Usa la grafica di Game of Thrones per esortare a «Difendere i confini dagli estranei» : «Invasi da masse di estranei? Non oggi. Blocco navale subito, difendiamo i confini». La calligrafia gotica della nuova locandina di Giorgia Meloni è quella di Game of Thrones , e sullo sfondo figura ...

Usa - Trump : Nostra economia come un missile se Fed tagliasse tassi : Milano, 30 apr., LaPresse, - "La Cina sta stimolando la sua economia, mantenendo allo stesso tempo bassi i tassi di interesse. La Nostra Federal Reserve ha aumentato incessantemente i tassi di interesse, anche se l'inflazione è molto bassa, e ha istituito una ...