Usa | in aumento i tentativi di suicidio tra gli adolescenti | soprattutto ragazze

In rosso Milano e le altre Borse europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento dazi Usa a Cina : Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte ...

Dazi Usa-Cina - Trump minaccia aumento : crollano le Borse asiatiche | : Il presidente americano annuncia che da venerdì saliranno dal 10% al 25% le tariffe su 200 miliardi di prodotti cinesi: le trattative vanno avanti "troppo lentamente", secondo il tycoon. Affondano ...

Dazi Usa-Cina - Trump minaccia aumento - : Il presidente americano annuncia che da venerdì saliranno dal 10% al 25% le tariffe su 200 miliardi di prodotti cinesi: le trattative vanno avanti "troppo lentamente", secondo il tycoon. Si allontana ...

Usa - Trump minaccia aumento dazi alla Cina. Borse e yuan a picco : Roma, 6 mag., askanews, - Borsa e valuta cinese a picco dopo che il presidente degli Stati Uniti con un tweet ha minacciato di aumentare entro la settimana dal 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi ...

Usa - ordini alle industrie in aumento più delle attese : In deciso aumento gli ordini all'industria americani. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di aprile gli ordini hanno evidenziato un incremento dell'1,9%, dopo il calo ...

Usa - produttività settore non agricolo in aumento nel 1° trimestre : Nel 1° trimestre del 2019 la produttività del settore non agricolo in USA è salita del 3,6% dal +1,3% del trimestre precedente , risultando sopra le stime degli analisti che erano per un aumento del 2,...

Usa - spese e redditi in aumento nel mese di marzo : Aumentano le spese e i redditi delle famiglie americane. Secondo il Bureau of Economic Analysis, BEA, degli Stati Uniti, nel mese di marzo le spese personali, PCE, sono cresciute dello 0,9% dal +0,1% ...

Usa - scorte settimanali di petrolio in aumento più delle attese : Crescono le scorte di greggio settimanali negli USA . Secondo l' EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni, al 19 aprile 2019, sono ...

L'aumento dell'Iva può caUsare una stangata da 382 euro a persona : ... - dice il segretario, Renato Mason - con un serio rischio che l'economia sommersa assuma dimensioni ancor più preoccupanti'.

Usa - scorte e vendite ingrosso in aumento a febbraio : In aumento le scorte di magazzino USA . Nel mese di febbraio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata una salita dello 0,2% a 668,9 miliardi di dollari rispetto ...

Colesterolo ldl : aumento della probabilità di ictus anche a bassi livelli - studio Usa : L'ictus emorragico è causato dalla rottura di un vaso sanguigno celebrale, è una condizione molto pericolosa e meno curabile di altre; viene associato a diversi fattori di rischio modificabili quali l'ipertensione, il fumo di sigaretta, Colesterolo ldl elevato e trigliceridi alti. I ricercatori americani del Brigham and Women's Hospital di Boston, attraverso uno studio durato 19 anni, hanno scoperto che il rischio di ictus nelle donne è maggiore ...

Usa - vendite case nuove in aumento a febbraio : Aumentano le vendite di nuove abitazioni in USA a febbraio. Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un balzo del 4,9% a 667 mila unità , rispetto alle 636 mila unità riviste di gennaio. Il dato ...

Usa - in aumento il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre : In aumento il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre del 2018 in scia al crescere delle importazioni. Il disavanzo si porta a 134,4 miliardi di dollari , dato preliminare, al 2,6% ...

Usa - richieste sussidi disoccupazione in aumento di 6 mila unità : In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 9 marzo 2019. I "claims" sono saliti di 6.000 unità a 229.000 dalle 223.000 unità della settimana precedente. Il ...