Usa-Cina | Trump annuncia dazi e affonda le Borse | crollano tutti gli indici asiatici

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’offensiva di Donaldsul commercioledi tutto il mondo. La paura degli investitori è stata scatenata dal tweet del presidente Usa nel qualeal 25% sui beni “made in China”, colpendo da venerdì un import che vale 200 miliardi di dollari. Così leasiatiche sonote con glidi Shanghai (-6%), Shenzhen (-7,3%) e Hong Kong (-3,2%) in rosso pesante. E anche l’Europa è attesa in calo in scia dell’Asia: l’apertura di Milano è stata fortemente negativa (-2%).La mossa della Casa Bianca, tutt’altro che attesa, arriva mentre è in corso il rush finale dei negoziati impostati per portare a una tregua commerciale tra i due Paesi. In seguito alla decisione diil vice-premier cinese Liu He – secondo diverse fonti – starebbe considerando la possibilità di annullare la visita prevista a ...

