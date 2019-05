Usa-Cina | la sfida è anche militare Spettro guerra su Taiwan e Pacifico

Sale la tensione Usa-Cina ma gli analisti sperano ancora in un'intesa : E su cosa si fonda la speranza ancora esistente? Sul fatto che né gli Stati Uniti né la Cina hanno da guadagnare da una escalation che finirebbe per pesare sui mercati finanziari e su un'economia ...

Usa e Cina affondano le Borse : Indici di Borsa in netto calo a Milano, come sulle altre principali piazze finanziarie europee, per gli sviluppi negativi nel negoziato commerciale Usa-Cina, che sembra bene avviato e anzi prossimo ...

CINA - TRUMP MINACCIA DAZI AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in Usa : Guerra commerciale Usa-CINA, TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

I dazi Usa-Cina affossano la Borsa. Auto e banche nel mirino : ... +5,3 da -0,3 punti ad aprile, anche se molti operatori pensano che l'irrigidimento di Trump sia solo una manovra tattica , favorita dall'ottimo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. ...

Warren Buffett : 'Escalation tensioni tra Usa e Cina negativa per il mondo intero' : Un'Escalation nella controversia commerciali in corso tra Usa e Cina sarebbe negativa per tutto il mondo. A dirlo uno che di economia se ne intende, ossia Warren Buffett che parlando alla Cnbc ha sottolineato come il crollo del mercato azionario nel pre- market oggi dopo la minaccia del Presidente Donald Trump di aumentare ...

Cina - nuovi dazi Usa : «Scontro di civiltà» Borse giù - Milano è la peggiore : indici I rischi della guerra commerciale : analisi : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le imposte sui prodotti cinesi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%

Borse pesanti con nuovo round dazi Usa-Cina. Milano perde oltre il 2% : A soffrire maggiormente la fine della tregua sono le Borse cinesi e quelle asiatiche. Shanghai chiude a -5,6%. Anche il petrolio è in netto calo. Spread in area 260 punti. A Piazza Affari vendite sui settori tecnologici, del lusso e del comparto auto...

Usa-Cina : torna la guerra dei dazi e le Borse vanno a picco : Milano. Un nuovo, inatteso, colpo di scena nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina mette in ginocchio le Borse europee nella prima seduta di una settimana che si annuncia “calda” per i conti dell'Italia che martedì saranno di nuovo sotto la lente della Commissione europea. Il presidente amer

In rosso Milano e le altre Borse europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento dazi Usa a Cina : Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte ...

Borsa Italiana oggi - Milano crolla sui dazi Usa-Cina. Spread in rialzo : Apertura di settimana pesante per Borsa Italiana a causa del ritorno della guerra sui dazi tra Usa e Cina : il presidente Usa Trump, rilevando i lenti progressi del negoziato in corso da cinque mesi e ...

Trump alza dazi al 25% su import da Pechino/ Usa-Cina : fine tregua "negoziati lenti" : Usa-Cina, Trump annuncia a sopresa l'innalzamento dei dazi dal 10 al 25% su import da Pechino: rialzo con effetto dal prossimo venerdì.

Borse pesanti con un nuovo round dazi Usa-Cina. Shanghai chiude a -5 - 6% : Giornata che si annuncia tesa per le piazze europee. Ma a soffrire maggiormente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche. Anche il petrolio è in netto calo. A Piazza Affari vendite sui titoli più legati al commercio con la Cina e quindi i settori tecnologici, del lusso e il comparto auto, ma anche i petroliferi ...

Nuovi dazi Usa alla Cina - Washington : «Scontro di civiltà». Borse giù : indici : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le imposte sui prodotti cinesi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%