Usa | 263mila nuovi posti di lavoro in un mese

(Di lunedì 6 maggio 2019) L'economia americana sta vivendo un periodo di forte crescita economica. Nello scorso marzo il tasso di disoccupazione si aggirava intorno al 3,8% e nel giro di un soloè sceso fino al 3,6%. Per capire meglio la portata della manovra occupazionale di Trump possiamo paragonare gli Stati Uniti all'Italia, Paese in cui la disoccupazione si aggira intorno al 10,7% secondo i più recenti dati Istat. La crescita economica americana dal 2009, anno della recessione che ha toccato tutto il mondo, a oggi vanta ben 104 trimestri di risultati positivi continuativi e ben 20 milioni didi. I salari hanno registrato inoltre una costante crescita nonostante le difficoltà che gli Stati di tutto il mondo hanno dovuto affrontare. Tuttavia, è negli ultimi mesi che l'economia americana sta registrando dati che fanno presagire il costante miglioramento dell'economia e la crescita in ambito ...

