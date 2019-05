blogo

(Di lunedì 6 maggio 2019)Tempo di frecciate e citazioni per Massimoche nel corso di Non è l’a più riprese Barbara D’. La conduttrice viene tirata in ballo ripetutamente e, aspetto decisamente particolare, questo accade in contesti e situazioni impensabili e imprevedibili.Domenica sera si parte con l’intervista a Luigi Di Maio. Al momento della domanda sulla love story con Virginia Saba, il giornalista si fa curioso e scherza: “A me nessuno mi vuole, andrò dalla D’presto”.a Non è l'la D': "da lei?" pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2019 04:25.

Varych4 : Urla e liti a Non è l'Arena, Giletti punge la D'Urso: 'Siete andati a lezione da lei?' - tvblogit : Urla e liti a Non è l'Arena, Giletti punge la D'Urso: 'Siete andati a lezione da lei?' - ragazzaOTP : RT @_Kirito_00: Di #CheTempoCheFa amo il modo gentile di parlare. Non c'è spazio per liti o urla. Grazie @fabfazio , questo sì che è serviz… -