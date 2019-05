Upas | anticipazioni dal 6 al 10 maggio | Ciro salva Angela

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nel corso di questa settimana, negli episodi di Un posto al sole verrà finalmente svelato ogni dettaglio su Tommaso e la sua morte, inoltre sarà dato ampio spazio alle vicende di Franco e. Di seguito lee le trame dettagliate delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10La verità su Tommaso Nella puntata di lunedì 6, Leonardo confiderà a Filippo e Roberto in che rapporti era con Tommaso. Michele farà un invito a cena al professor Scaglione per mostrargli tutta la sua stima e la sua solidarietà. Mimmo non rinuncerà all'idea di rivedere Rossella e farà un nuovo tentativo per rivederla. Cinzia giungerà in lacrime da Guido, disperata per la richiesta di sfratto.Nella puntata di martedì 7, Ferri divorato dai sensi di colpa per la morte di Tommaso, proverà a riconciliarsi con quel figlio che in vita non aveva mai ...

