Uomini e Donne anticipazioni | Gemma Galgani rifiuta un cavaliere

Uomini E DONNE/ Cicogna in arrivo per Pamela e Stefano? 'Sogniamo una..' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Cicogna in arrivo per Pamela Barretta e Stefano Torrese? 'Sogniamo una famiglia', annunciano.

Anticipazioni Uomini e Donne : niente scelte serali per Angela - Giulia e Andrea (RUMORS) : Brutte notizie in vista per i telespettatori di Uomini e Donne che già pregustavano le puntate serali delle scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Lo scorso febbraio, infatti, le emozioni erano state tante in occasione delle decisioni definitive dei colleghi Lorenzo, Teresa (con le ben note conseguenze), Luigi e Ivan, e sembrava certo che Maria De Filippi avrebbe ripetuto l'esperienza in prima serata. In tale circostanza, ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Riccardo chiude con Stefania - Galgani ancora indecisa : Comincia oggi 6 maggio una nuova scoppiettante settimana dedicata al Trono Over di Uomini e donne e alle vicende di dame e cavalieri. Come abitudine consolidata, sarà Gemma Galgani a trovare ampio spazio nell'appuntamento del lunedì, in onda su Canale 5 dalle ore 14:45. Si partirà dall'ennesima lite tra la torinese e Tina Cipollari, che vedrà anche il coinvolgimento di un cameraman, accusato dall'opinionista di favoritismi verso la rivale. Gemma ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Rocco Fredella in lacrime! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Roberta decide di abbandonare il programma. Maria Antonietta non riesce a nascondere la sua gelosia verso Marcello. Uno scoop eccezionale lo ha in serbo Massimiliano contro Stefano e Simona. Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma ha sempre accusato Rocco di essere nel programma solo per interessi personali. Fredella non ci sta e prende una decisione clamorosa! Presso gli studi di Uomini e Donne, poco fa si ...

Anticipazioni Uomini e donne del 6 maggio : Gemma rifiuta Salvatore e sbotta contro Tina : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna lunedì 6 maggio con la messa in onda della nuova puntata del trono over che dà il via a questa settimana del dating show di Maria De Filippi, ormai verso le battute finali di questa fortunatissima stagione. Anche quest'anno, infatti, Uomini e donne ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico, portandosi a casa una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla ...

Uomini e Donne - Manuel attacca Giulio : ‘Venderesti pure tua sorella per due follower’ : Giulio Raselli e Manuel Galiano sono entrambi due corteggiatori della tronista Giulia Cavaglia. Tra i due non scorre buon sangue, come i telespettatori di Uomini e Donne sapranno già. La competizione per la stessa donna li spinge più volte a scontrarsi e a creare polemiche in studio non di poco conto. I battibecchi a quanto pare continuano anche sui social, come successo soltanto poche ore fa. Manuel ha infatti risposto con toni molto forti ad ...

BOOM! Maria De Filippi cancella gli speciali in prima serata di Uomini e Donne : Uomini e Donne - la scelta Era stato un esperimento fortunato, eppure non tornerà. Uomini e Donne era approdato in prime time lo scorso inverno: tre puntate speciali, in onda al venerdì, che vedevano al centro della scena le scelte dei quattro tronisti effettuate al di fuori degli studi, senza Maria De Filippi. Tutto lasciava presagire che Speciale Uomini e Donne – La Scelta sarebbe tornato a maggio a conclusione dei percorsi degli attuali ...

Uomini e Donne - martedì si registra una Scelta : Il mese è quello giusto. Come ogni anno a Uomini e Donne maggio rappresenta il mese delle scelte. I corteggiatori, arrivati al rush finale, fanno ordine nel loro cuore e si dichiarano alla ...

Maria De Filippi ha deciso di non mandare più in onda la versione serale di Uomini e donne. Questo nonostante i buoni ascolti. Il riscontro ottenuto - si legge su TrashItaliano - è stato più che discreto per le prime due puntate, ma è calato in occasione dell'ultimo appuntamento dell'1 marzo.

Uomini e Donne anticipazioni: le scelte di Andrea, Giulia e Angela non saranno nel Castello Addio castello e festa di fidanzamento per i tronisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cancellato le scelte serali nonostante i buoni ascolti dello scorso febbraio, quando la formula è stata testata con tre prime serate

Uomini e Donne gossip: saltano le scelte serali del dating show? A fine maggio ci sarebbe dovuto essere lo Speciale di Uomini e Donne dedicato alle scelte dei tronisti. Uno speciale composto da 3 puntate. Ma ecco che poco fa il blog DavideMaggio.it ha riportato un'indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo i rumor riportati dal portale televisivo pare che le scelte di Uomini e Donne in prima

Uomini e Donne : Simona e Stefano avrebbero preso in giro Maria De Filippi - arriva un audio : Stefano e Simona, dopo aver lasciato Uomini e Donne, ad oggi starebbero insieme: questa è l'indiscrezione che sta circolando in rete da diverse ore. I due partecipati del trono over la scorsa settimana sono stati messi sotto accusa dai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non hanno mai creduto alle loro parole, scontro che ha portato a un breve litigio dopo il quale entrambi hanno deciso di abbandonare il programma. Ma cosa è ...

Uomini e Donne news - Flavio : “Andrea giudica cose che non lo riguardano” : Uomini e Donne news: Flavio risponde ad alcune domande su Instagram Nella puntata pomeridiana di ieri del Trono Classico abbiamo assistito all’abbandono di Flavio, corteggiatore di Giulia. Il bello e misterioso ragazzo dagli occhi azzurri ha lasciato il programma senza neanche presentarsi e salutare la tronista per la quale aveva deciso di scendere le scale […] L'articolo Uomini e Donne news, Flavio: “Andrea giudica cose che ...