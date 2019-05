Una vita news | JUANMA NAVAS Ramon al Napoli Cultural Classic

tvsoap

(Di lunedì 6 maggio 2019)In questi giorni vi abbiamo già parlato del, il popolare Premio che – per quanto riguarda l’edizione 2019 – andrà in scena ancora una volta a Nola.Così come è successo in passato, anche stavolta la manifestazione – che come sempre assegna riconoscimenti a personalità dell’arte e dello spettacolo – vedrà tra i suoi giurati degli attori televisivi esteri cari al pubblico del daytime.Già vi abbiamo segnalato che quest’anno interverrà Mario Martin, il famosissimo Don Anselmo de Il segreto, ma le sorprese non finiscono qui: sarà infatti della partita anche, l’attore che nella telenovela Unapresta il volto a, il patriarca della famiglia Palacios.L’appuntamento è dunque a Nola nella serata dell’8 giugno per una parata di stelle, tra cui i già citati interpreti delle ...

