Una Dea in paradiso La grande realtà dell' Atalanta | nuova ' big' del calcio italiano

Una startup italiana che facilita deal globali tra aziende : la storia transatlantica di Opportunity Network : «Sono stato per 4 anni in azienda con mio padre - spiega - mentre studiavo alla Cattolica economia e gestione dello spettacolo. Poi ho lavorato per BCG per due anni e mezzo e sono stati loro a ...

NBA - a Dallas hanno un'idea : rinominare Una strada in onore di Dirk Nowitzki : In un podcast molto ascoltato in città, il direttore di "D Magazine" ha lanciato una divertente provocazione: quanto sarebbe bello se l'intera città di Dallas venisse ribattezzata in onore di Dirk ...

Una Dea da Champions travolge l’Udinese : Momento magico per l’Atalanta. La Dea ha battuto 2-0 l’Udinese nel primo Monday Night della 34a giornata di Serie A

Valencia città ideale per aprire Una piccola impresa. Italia fuori dalla top ten : ... bar, caffetterie e ristoranti è una indagine di SumUp , gruppo fintech internazionale, opera nel settore dei pagamenti digitali, con sede a Londra e 1100 dipendenti sparsi per il mondo. LE PRIME 20 ...

Farsi i selfie nei campi di tulipani non è Una grande idea : Lo fanno molti turisti che visitano i Paesi Bassi, creando però problemi ai coltivatori, che hanno iniziato a prendere precauzioni

Nintendo Labo : per il director l'implementazione della VR è stata Una grande idea : Tsubasa Sakaguchi, director di Nintendo Labo, è molto entusiasta al momento: si deve a lui infatti la creazione dei quattro kit presenti sul mercato.Per il director, il quarto kit è il più impressionante di tutti poiché ha unito gli sforzi di Nintendo Labo con la realtà virtuale."Siamo sempre alla ricerca di quella sovrapposizione tecnologica che sia il più familiare possibile" riporta Go Nintendo. "Quando abbiamo pensato a questa piccola unione ...

C’era Una volta Roma…“Dea Roma” : “Del tuo mondo bellissima regina, o Roma, ascolta… desti una patria ai popoli dispersi in cento luoghi… di tutto il mondo, una città facesti” da Rutilio Namaziano. La leggenda narra che l’equipaggio di Ulisse, in cui si trovava Roma insieme ad altre prigioniere di guerra, fu travolto da una tempesta che lo scaraventò sulle coste del Lazio. Le schiave diedero fuoco alle navi ed i compagni di Ulisse si stabilirono sul Colle Palatino. La città ...

Piano e la ricostruzione di Notre Dame : «Il legno? Una buona idea» : Ma dobbiamo ricordare che ieri, lunedì, ndr , sembrava la fine del mondo, e invece per fortuna la volta di pietra è crollata solo parzialmente dove c'è il transetto, dove era appostata la cuspide. L'...

Pizzarotti 'Corro al servizio di Una idea contro i seguaci di Orbàn - ma resterò a Parma a fare il sindaco' : Mi creda, fare il sindaco è il lavoro più bello ma più difficile del mondo'. Volevo dire che lei si espone al rischio della conta, lo sa? 'Ma è uno degli obiettivi, infatti. Tutti hanno sempre paura ...

Ruben Dias-Juventus - nuova accelerata : spunta anche Una nuova idea : Ruben DIAS JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su un nuovo centrale di difesa. Il sogno nel cassetto resta De Ligt, il quale, però, ha una valutazione spropositata da 70 milioni di euro. Cifra che avrebbe già allontanato leggermente l’interesse bianconero. Di fatto, Paratici […] More

Hideo Kojima ci mostra Una fantastica statua del protagonista di Death Stranding : Quanti di voi sono in attesa di Death Stranding? Sicuramente sarete in molti a non vedere l'ora di mettere le mani sulla nuova opera di Hideo Kojima che, però, non ha ancora una data di uscita precisa.Tuttavia, Hideo Kojima, per lenire l'attesa ha condiviso su Twitter alcune immagini che ci mostrano una stupenda statua che raffigura il protagonista di Death Stranding, Sam Bridges.Il famoso game designer ha detto che la statua non è destinata ...

Cambiamenti climatici - è Una buona idea nascondere il carbonio sotto il tappeto? : Vi sarete probabilmente accorti che abbiamo un problemino. Sono più di 30 anni che gli scienziati ci stanno dicendo che se non smettiamo di emettere gas serra, ovvero CO2, saremo in grossi guai. E non abbiamo fatto quasi niente in proposito. E ora, ve ne sarete accorti anche voi, siamo in GROSSI guai. Per fortuna, sembra che qualcosa si stia muovendo, specialmente con l’azione della giovane attivista svedese Greta Thunberg. Può darsi che ...

Lagarde : economia rallenta - Una Brexit no deal sarebbe terribile : la direttrice dell'FMI sottolinea il rallentamento dell'economia globale e i rischi connessi a una Brexit senza accordo