Un nuovo video di Team Sonic Racing mostra la personalizzazione dei veicoli | le corse e

Cosa cambia in Lucifer 4 su Netflix - il Diavolo sfoggia tutta la sua mostruosità nel nuovo teaser (video) : Lucifer 4 su Netflix è in arrivo con un nuovo capitolo, che Tom Ellis ha definito "una maratona". Il riferimento dovuto alla durata della stagione, più breve e concentrata in dieci episodi, anziché i canonici 22. L'attore, in un'intervista rilasciata a TV Line, crede che questo formato funzioni e noi di OM, che abbiamo visto in anteprima i primi sei episodi, non possiamo che concordare: Lucifer 4 è la miglior stagione della serie. "Quando ...

Coez - esce oggi il video del nuovo singolo ‘Domenica’. L’intervista : “Un brano leggero - diverso dal solito” : esce domenica 5 maggio il video di DOMENICA, il nuovo singolo di Coez estratto dall’album È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk ed è tuttora tra gli album più venduti, con inoltre più di 50 milioni di streaming all’attivo solo su Spotify. Il videoclip, per la regia di Luca Lumaca, è immerso nelle immagini pop anni 80’, tra cassette musicali e biglie sulla ...

Tennis – John Isner di nuovo papà! È un maschietto : la scoperta grazie a un servizio di colore azzurro [VIDEO] : John Isner diventerà papà per la seconda volta: il Tennista americano ha scoperto l’arrivo di un maschietto con un particolare espediente Tennistico Dopo la nascista di Hunter Grace avvenuta ad agosto 2018, John Isner diventerà papà per la seconda volta nelle prossime settimane. Questa volta, il gigante americano aspetta un maschietto dalla moglie Madison McKinley. Isner lo ha scoperto in maniera davvero particolare: il Tennista ...

Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 nel nuovo video trailer & recap : i grandi sogni e la realtà dopo la rapina : Manca ormai sempre meno al debutto dei nuovi episodi e le Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 sono appena state diffuse in un nuovo video a metà tra trailer e recap delle stagioni precedenti. Cosa sognavano gli spiantati rapinatori della Zecca spagnola messi insieme dal visionario "Professore" Sergio Marquina e cosa hanno effettivamente ottenuto dopo il colpo incredibilmente riuscito? Il video di Netflix mette a confronto ambizioni e ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 - nuovo asfalto a Jerez : ecco come cambia il circuito per la gara : Buona parte del tracciato di Jerez è stato riasfaltato in occasione del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend. Il circuito dell’Andalusia presenta dunque un nuovo manto stradale che i piloti dovranno cercare di studiare al meglio durante le prove libere per poi essere performanti in qualifica e in gara. Le novità più importanti riguardano soprattutto le curve 8 e 13, a essere rimasti intatti sono ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video prove libere Fp1 - Marquez : occhio al nuovo asfalto : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

L'attore canicattinese Giuseppe Condello - reciterà nel nuovo film 'Forse è solo mal di mare' con Maria Grazia Cucinotta - Video - : Tra gli spettacoli più importanti : " Il berretto a sonagli " di Luigi Pirandello dove ha interpretato "il delegato spanò" " L'arte della commedia " di Eduardo De Filippo e nell'arco di tutto l'anno ...

Cosa ci dice della trama del revival di Veronica Mars il nuovo video teaser della serie con Kristen Bell ed Enrico Colantoni : La trama del revival di Veronica Mars comincia a prendere forma grazie al nuovo video teaser della serie che torna su Hulu quest'estate, a ben 15 anni dal debutto della prima stagione. E proprio dalle origini di Veronica Mars parte il nuovo video teaser che mostra la protagonista ormai adulta, ma ancora alle prese con una sete di giustizia e verità. Come ricorda il nuovo teaser del revival di Veronica Mars, la studentessa liceale ...

Il nuovo video di A Plague Tale : Innocence mostra le meccaniche di gioco : Mancano pochi giorni all'uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'atteso titolo pubblicato da Focus Home Interactive e sviluppato da Asobo Studio si mostra in un nuovo video in cui vengono spiegate le meccaniche di gioco.Attraverso un comunicato stampa veniamo a conoscenza delle originali abilità che avremo per contrastare o eludere i soldati dell'inquisizione oltre alle capacità dei nostri nuovi alleati.Amicia, la ...

Stadio Barcellona - i blaugrana volano in campo ma pensano al futuro : il progetto del nuovo Camp Nou è da paura [VIDEO] : In Campo sembra essere tornato ai vecchi tempi, come fino a qualche anno fa. Il Barcellona vola e sogna il Triplete: Campionato in saccoccia, finale di Copa del Rey a fine maggio e finale di Champions League molto vicina dopo il 3-0 di ieri al Liverpool. Dopo il 2015, anno dell’ultimo successo in Campo europeo, i blaugrana erano sempre usciti ai quarti di finale. Ora, con un Messi di nuovo protagonista, sono tornati grandi. Ma ...

nuovo video del ladro colpito da proiettile : esce dall’ospedale minaccioso - ma è una bufala : Spunta in queste ore in Rete un Nuovo video che ci mostra il ladro colpito da proiettile e pronto a tornare a fare quello che gli riesce meglio, nonostante quello che a suo dire gli sarebbe capitato dopo che è stata promossa la legge sulla legittima difesa. Esattamente come abbiamo evidenziato nella giornata di ieri, quando sulle nostre pagine abbiamo preso in esame il primo video di questa mini serie (lo trovate qui), occorre sottolineare ...

Il nuovo video di Sniper Elite V2 Remastered ci rivela 7 ragioni per effettuare l'upgrade : Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, ha pubblicato un nuovo trailer di Sniper Elite V2 Remastered, che si focalizza sulle '7 ragioni per effettuare l'upgrade' per il remaster del titolo uscito originariamente nel 2012.Oltre al supporto 4K e HDR sulle piattaforme disponibili, Sniper Elite V2 Remastered presenta ambienti, personaggi, armi e veicoli splendidamente aggiornati, effetti di rendering e post-elaborazione modernizzati, ...