«Un nuovo torneo europeo al posto della Champions»

Comicon Napoli ospita "The Br4WL" il nuovo torneo di Hearthstone : di Piero Lombardi - La XXI edizione del Comicon di Napoli che si terrà alla Mostra d'Oltremare la prossima settimana ospiterà il torneo di uno dei videogiochi di carte più diffusi al mondo: Hearthstone . "The Br4wl" , questo il nome della competizione sponsorizzata da Red Bull , prenderà il via al Comicon di Napoli , successivamente il torneo continuerà con le qualificazioni ...

Calcio : nasce il nuovo Mondiale per Club! Dal 2021 torneo a 24 squadre : Il Mondiale per club diventa a 24 squadre. Questa è la decisione che il Consiglio della Fifa ha preso oggi a Miami. La massima organizzazione del Calcio Mondiale ha votato a favore (25 sì e 7 no) dell’istituzione di un nuovo torneo, che vedrà la partecipazione di 24 club e che si giocherà nell’estate del 2021. L’Europa avrà a disposizione otto posti per i propri club, mentre sei sono per il Sudamerica. I rimanenti dieci saranno ...