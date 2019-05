Un giocatore di Dreams ha ricreato lo scontro tra Iron Man | Captain America e Soldato

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) In queste ultime settimane vi abbiamo parlato in più occasioni di alcune creazioni molto interessanti realizzate grazie allo straordinario editor presente all'interno di, l'esclusiva PS4 sviluppata da Media Molecule che attualmente è disponibile in Accesso Anticipato.I tool ideati dalla software house hanno dato sfoggio delle proprie potenzialità grazie alla ricreazione di giochi di culto come Metal Gear Solid o Minecraft ma in questo caso vi vogliamo segnalare un tipo di creazione molto diversa, che dimostra comepossa rivelarsi uno strumento eccelso non solo per la realizzazione di piccoli videogiochi ma anche per lavori sulle animazioni e su corti di varia natura.Come segnalato da Kotaku, l'utente Tamir Williams haparte dellotraMan,d'Inverno visto all'interno del film: Civil War. Questa creazione ha ...

infoitscienza : Dreams: un giocatore ha ricreato il Cafe Leblanc di Persona 5 - FPSREPORTER : Dreams: un giocatore ha ricreato il Cafe Leblanc di Persona 5 - zazoomblog : Un giocatore ricrea Metal Gear Solid in Dreams - #giocatore #ricrea #Metal #Solid -