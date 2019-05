Un abbraccio | la nuova tecnica dei ladri per derubare gli anziani

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Valentina Dardari La donna ha avvicinato un anzano vedovo. Poi lo ha abbracciato e gli ha sfilato il portafoglio dalle tasche. Individuata dalle forze dell’ordine, è stata denunciataUn anziano, vedovo da pochissimo tempo, è stato prima avvicinato da una donna al supermercato, poi consolato e infine derubato del bancomat. La ladra è stata individuata dalle forze dell’ordine e denunciata per furto e per uso indebito di carte di credito. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa al centro commerciale Carrefour sulla Vigentina, nel pavese. La vittima è un uomo di 76 anni che è stato avvicinato con furbizia da un’italiana 45enne residente a Pavia. La donna avrebbe individuato la sua preda all’interno del supermercato.Probabilmente ha scelto l’anziano signore perché appariva bisognoso di conforto e consolazione. Da quanto emerso in seguito l’uomo infatti sarebbe rimasto vedovo ...

