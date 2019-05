Ultras Lazio | bomba davanti a sede degli Irriducibili | “Se vogliono terrorismo | noi

Daspo agli Ultras della Lazio per lo striscione su Mussolini : IN ITALIA Conte propone la revoca dell’incarico al sottosegretario Siri. La richiesta sarà avanzata in occasione del prossimo Consiglio dei ministri. “Ma il Movimento 5 stelle non ne approfitti per cantare una vittoria politica”. Il vicepremier Di Maio: “Non è una vittoria”. “Salvini è una person

Striscione fascista - Daspo Ultras Lazio : 14.02 Otto ultras della Lazio del gruppo Irriducibili sono stati raggiunti dalla misura del Daspo, disposta dal Questore di Milano per aver dispiegato il 24 aprile scorso uno Striscione con la scritta "Onore a Benito Mussolini", nei pressi di piazzale Loreto. La misura è stata disposta anche per un ultras dell'Inter trovato, quel giorno, in corso Como con un manganello telescopico di 40 centimetri.

Striscione Ultras Lazio - Liliana Segre : “Ci sono leggi contro l’apologia del fascismo. Basta applicarle” : Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Rai1 Liliana Segre ha commentato le immagini dello Striscione pro Mussolini esposto in Piazzale Loreto a Milano da alcuni tifosi laziali nei giorni scorsi: “Mi sono chiesta ma non ci sono delle leggi contro l’apologia del fascismo? Ci sono, Basta applicarle.” La Senatrice a vita ha aggiunto: “Tengo in mano la costituzione che non mi sono mai stancata di riguardare nella mia ...

Salvini contro gli Ultras della Lazio che hanno esposto striscione pro Mussolini (VIDEO) : “identificati 14 idioti” : Matteo Salvini non le manda a dire e si scaglia contro gli ultras laziali che hanno esposto lo striscione pro Mussolini Bergamo, 24 Aprile 2019 – “Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’inaugurazione della sede della Lega a Bergamo. Il ministro si scaglia … Continue reading Salvini contro gli ultras della Lazio che hanno esposto ...

