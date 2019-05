Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 30 Aprile per una occlusione intestinale sto bene però la campagna elettorale ha detto l’ex premier gelando ho avuto una bella paura tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivati alla fine del girone invece ho avuto una ...

Elezioni Sudafrica - Ultime Notizie : candidati e previsioni. Quando si vota : Elezioni Sudafrica, ultime notizie: candidati e previsioni. Quando si vota Si avvicinano le Elezioni legislative in Sudafrica. Il voto è previsto per la giornata di Mercoledì 8 Maggio 2019. Si rinnoverà l’intero parlamento Sudafricano, l’Assemblea Nazionale. Vale a dire, l’istituzione che a sua volta procederà all’elezione del Presidente della Rainbow Nation. Elezioni Sudafric: i contendenti alla carica ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli le borse asiatiche affondano con gli indici della Cina in forte calo dopo le minacce di Donald Trump per darsi al 25% sull’importo di 200 miliardi di dollari di beni made in Cina in rosso anche di più sono gli indici azionari statunitensi che sono scivolati di circa il 2% laminato affidata ieri a Twitter dal Trump affonda le borse cinesi l’indice ...

Bimba Napoli - Ultime Notizie : video sparatoria - ecco come ha agito il killer : Bimba Napoli, ultime notizie: video sparatoria, ecco come ha agito il killer Noemi, piccola vittima innocente di un agguato a colpi di pistola avvenuto venerdì pomeriggio a Napoli, nei pressi di piazza Nazionale, versa ancora in gravissime condizioni. Bimba Napoli, ultime notizie: corpo scavalcato due volte dal killer Mentre non si smette di sperare per la sua sorte, diversi portali d’informazione diffondono un video in cui si mostra il ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il ponte Morandi è che oggi per l’ultima volta avranno accesso alle proprie case che verranno abbattute le operazioni sono iniziate Ma cosa po’ le 8:00 del mattino che la protezione civile ha attivato tutta una serie di procedure di sicurezza altre famiglie nel pomeriggio ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale vedovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane a partire da oggi alle 6:00 in Italia la mossa dell’esercito rappresenta un implicita con fermate raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco a casa di precedenza anche la televisione di Amazon aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalle ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale vedovati dalla redazione in studio Roberta riaccendersi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dopo l’ultima minaccia di Donald Trump su rialzo da venerdì delle tariffe colpisce il prezzo del petrolio perde il 2,3% degli avvicina ai 60 dollari al barile mentre il Brent perde il 2,29 a 69,2 dollari l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nel retro via Italia a partire da oggi ...

Scuola - precariato docenti Ultime Notizie : gli abilitati di seconda fascia non ci stanno : E’ in programma quest’oggi il primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile alla presenza del Presidente del Consiglio, Conte. Primo argomento che verrà trattato proprio quello riguardante il precariato storico. A questo proposito il direttivo dell’Associazione Coordinamento Nazionale docenti abilitati e quello del Coordinamento Nazionale TFA chiedono importanti risposte in ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale vedovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli riaccendersi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dopo l’ultima minaccia di Donald Trump su rialzo da venerdì delle tariffe colpisce il prezzo del petrolio perde il 2,3% si avvicina ai 60 dollari al barile mentre il Brenta e perde il 2,29 a 69,2 dollari l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nel retro riesci a partire ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriele Luigi in studio si sono fermati nelle Ultime ore i lanci di Razzi da Gaza verso Israele l’esercito israeliano Che nottata colpito Trento obiettivi nella striscia di Gaza conferma il raggiungimento di età per il cessate il fuoco a partire dalle 7:00 ora locale le 6:00 di questa mattina in Italia la TV israeliana citando fonti palestinesi riferito che ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriele Luigi in studio si sono fermati nelle Ultime ore i lanci di Razzi da Gaza verso Israele esercito israeliano Che nottata colpito Trento obiettivi nella striscia di Gaza conferma il raggiungimento di età per il cessate il fuoco a partire dalle 7:00 ora locale le 6:00 di questa mattina in Italia la TV israeliana citando fonti palestinesi riferito che Israele si ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio continua lo scontro tra lega 5 stelle nella maggioranza dura attacco dei pentastellati al ministro Salvini a cui viene replicata la richiesta di farti mettere il Sottosegretario trasporti Siri Di Maio rincara è forte solo con i deboli mercoledì al 99% consiglio dei ministri dedicato al caso sulla corruzione non ti si tappa la bocca ha ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio continua lo scontro tra lega 5 stelle nella maggioranza dura attacco dei pentastellati al ministro Salvini a cui viene replicata la richiesta di farti mettere il Sottosegretario trasporti Siri Di Maio rincara è forte solo con i deboli mercoledì al 99% consiglio dei ministri dedicato al caso sulla corruzione non ti si tappa la bocca ha ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 41 ok - ma Uil chiede correttivi a Quota 100 : Pensioni ultime notizie: Quota 41 ok, ma Uil chiede correttivi a Quota 100 Il governo ha lanciato a partire dal 2019 Quota 100, la nuova pensione anticipata che consente il pensionamento a tutti i lavoratori che hanno raggiunto 62 anni di età e 38 anni di contributi. L misura è sperimentale, visto che ha una durata triennale, fino al 2021. L’obiettivo finale, infatti, resta Quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con ...