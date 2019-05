Uk | mamma attacca Netflix | ' Mia figlia si è suicidata dopo aver visto Tredici | va vietata'

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) "Miadi 12 anni si è tolta la vitala serie". Dovrebbero vietarla". Rachael Warburton, ha deciso di raccontare alla stampa inglese quello che è accaduto alla sua Jessica. La piccola, che viveva nel Nord Ovest dell'Inghilterra, si ènel 2017la celebre serie tv americana "13 Reason Why". Come la protagonista, ha anche lei ha elencato i 6 motivi che l'hanno spinta ad uccidersi.Il suicidio di Jessica Jessica Scatterson, stava per compiere 13 anni, frequentava la Penketh High School e viveva con il papà a Dallam (piccolo centro vicino a Warrington, nella contea di Cheshire). Come molte ragazzine delle sua età, nel 2017 ha voluto seguire una delle serie più famose e controverse di(13 Reasons Why). Qualche settimanala prima stagione, come raccontato daRachael Warburton al Mirror, la ...

