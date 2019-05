Turchia, voto Istanbul sarà ripetuto

fattoquotidiano : Turchia, il voto di Istanbul sarà ripetuto: decade il sindaco. Commissione dà ragione al ricorso del partito di Erd… - RaiNews : Turchia, il voto a Istanbul sarà ripetuto. Accolti i ricorsi delle forze pro-Erdogan contro la vittoria di Imamoglu… - LaStampa : Turchia, il voto a Istanbul sarà ripetuto: accolti i ricorsi -

tornerà alil prossimo 23 giugno per eleggere il proprio sindaco, dopo che l'autorità turca per le elezioni (Ysk) ha accolto il ricorso presentato dal partito del presidente Erdogan e decretato l'annullamento del risultato delle elezioni svoltesi lo scorso 31 marzo, vinte dal candidato dell'opposizione Imamoglu. Con una decisione contrastata ma inappellabile, i giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli, presentati dalle forze a sostegno di Erdogan che chiedono che "sia il popolo a decidere"(Di lunedì 6 maggio 2019)