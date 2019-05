Turchia | il voto a Istanbul sarà ripetuto

Turchia - voto Istanbul sarà ripetuto : 20.15 Istanbul tornerà al voto il prossimo 23 giugno per eleggere il proprio sindaco, dopo che l'autorità turca per le elezioni (Ysk) ha accolto il ricorso presentato dal partito del presidente Erdogan e decretato l'annullamento del risultato delle elezioni svoltesi lo scorso 31 marzo, vinte dal candidato dell'opposizione Imamoglu. Con una decisione contrastata ma inappellabile, i giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli, presentati ...

Turchia - il voto di Istanbul sarà ripetuto : decade il sindaco. Commissione dà ragione al ricorso del partito di Erdogan : La Commissione elettorale suprema della Turchia ha deciso a maggioranza la ripetizione del voto amministrativo del 31 marzo scorso a Istanbul dopo la vittoria del candidato sindaco dell’opposizione Ekrem Imamoglu, che si era insediato tre settimane fa. Con una decisione non appellabile, gli undici giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli presentati dalle forze a sostegno del candidato del partito del presidente Recep Tayyip Erdogan. ...

Turchia - Erdogan perde Ankara e Istanbul. Il voto si polarizza : ai repubblicani le città. Akp forte nelle campagne : Una vittoria netta con qualche pesante battuta d’arresto. È su questo doppio binario che viaggiano i risultati del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) alle Amministrative del 31 marzo in Turchia. Da una parte la conferma del dominio a livello nazionale, con oltre 20,5 milioni di preferenze che hanno portato la formazione al 44,3% (+1,5% rispetto alle Amministrative del 2014 e quasi due punti in più delle Parlamentari del giugno 2018), ...

