Trump sfida Iran | schierata la portaerei Abraham Lincoln

E’ già corsa per la Casa Bianca - Biden “salta” primarie e sfida Trump : “Lavoro per l’America” : L'ex vice presidente Joe Biden ignora le primarie democratiche e sfida direttamente Donald Trump nel suo primo comizio da candidato alla Casa Bianca. "Se saro' in grado di battere Donald Trump nel 2020 succedera' qui", ha dichiarato Biden a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno Stato in bilico che si e' rivelato cruciale per la vittoria del miliardario alle presidenziali del 2016, cosi' come il Michigan e il Wisconsin. "Donald Trump e' l'unico ...

Usa - Biden sfida Trump con la forza dei sondaggi : «In gioco l'anima dell'America» : NEW YORK - È il ventesimo a scendere in pista, ma con la sua presenza ha subito cambiato le carte in tavola. L'ex vicepresidente ed ex senatore Joe Biden ha ieri ufficializzato la sua...

Biden sfida Trump ed è subito scontro : “Dobbiamo ricostruire l’anima dell’America” : Joe Biden si è candidato alla Casa Bianca dicendo che Donald Trump è una minaccia per l’anima degli Stati Uniti, e l’America non può permettersi di lasciarlo al potere altri quattro anni. Il presidente ha risposto che non è abbastanza intelligente per vincere le primarie democratiche, gli ha appioppato il soprannome di «Sleepy Joe», e lo ha sfidato...

L’ex governatore del Massachusetts Bill Weld è diventato il primo sfidante di Donald Trump per le primarie del Partito Repubblicano : L’ex governatore del Massachusetts Bill Weld è diventato il primo sfidante di Donald Trump all’interno del Partito Repubblicano per le primarie che formalmente decideranno il candidato presidente del Partito. Weld ha 73 anni ed è stato governatore tra il 1991

5G - Berlino non esclude Huawei Tra Merkel e Trump è sfida totale : La Germania non esclude il gigante cinese dalla gara per le reti 5G. Ormai la sfida tra Merkel e Trump è totale: dalla difesa ai dazi fino agli affari di Berlino con Mosca e Pechino Segui su affaritaliani.it

Fed : tassi fermi nel 2019. Ma la vera sfida sarà resistere a Trump : Ma neppure per dare ascolto agli 'ordini' di Donald Trump, all'invasione della sua politica, rischiando di compromettere l'indipendenza di giudizio che considerano cruciale alla credibilita' e ...

Sanders - il socialista (milionario e anti-immigrati) che sfida Trump : socialista, ma milionario. Un ricco di sinistra, dunque, ma contrario alle frontiere aperte. Assume dei connotati bizzarri il nuovo profilo del vecchio Sanders. Classe 1941, 77 primavere e...

Obrador rispolvera il ribelle Zapata per sfidare Trump : Che farebbe oggi Emiliano Zapata, leggendario comandante anarchico, leader dei campesinos messicani, morto in un agguato il 10 aprile di cento anni or sono, se davvero –come minaccia nei comizi- il presidente americano Donald Trump bloccasse il confine Usa-Messico? Porterebbe il suo esercito di poveri contadini in armi, forte di 25.000 miliziani, o...

Sfida Bannon-Calenda. L'ex guru di Trump : 'Ora l'Italia è il luogo strategico più importante al mondo' : ... "l'Italia è in questo momento politicamente il luogo più importante al mondo" e "Salvini e Bolsonaro sono le figure politiche più importanti sulla scena politica mondiale". Lo ha detto a margine del ...

Sfida Bannon-Calenda. L'ex guru di Trump : "Ora l'Italia è il luogo strategico più importante al mondo" : Per Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump e guru sovranista, "l'Italia è in questo momento politicamente il luogo più importante al mondo" e "Salvini e Bolsonaro sono le figure politiche più importanti sulla scena politica mondiale". Lo ha detto a margine del dibattito oggi a Roma con Carlo Calenda."Io ho lavorato a questo progetto populista nazionalista in questi ultimi dieci anni ed è questa la ragione per cui ...