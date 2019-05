Trump minaccia nuovi dazi e la Cina vuole uscire dai negoziati

Usa - Trump minaccia aumento dazi alla Cina. Borse e yuan a picco : Roma, 6 mag., askanews, - Borsa e valuta cinese a picco dopo che il presidente degli Stati Uniti con un tweet ha minacciato di aumentare entro la settimana dal 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi ...

Aumenta il supporto dell’Unione Europea all’Iran dopo che Trump ha minacciato di inasprire le sanzioni contro l’esportazione di petrolio iraniano : L’Europa si è impegnata a mantenere il suo impegno di aiutare l’Iran dopo che gli Stati Uniti hanno imposto pesante sanzioni sull’importo di petrolio dall’Iran. Il governo francese e l’Unione Europea hanno entrambi dichiarato di attenersi ai termini dell’accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali anche dopo l’ultima mossa degli Stati Uniti. La Francia e i suoi partner europei intendono continuare gli sforzi ...

Cartoons on the Bay - trasgressivo Plympton. "Minacciato per le gag su Trump" : Il film, che uscirà in Italia il 24 aprile, combatte così la discriminazione e la violenza contro le donne, "in tutto il Mondo _ dice Ocelot_ il numero delle donne uccise supera quello delle vittime ...

Trump minaccia Ue : 'si comportano davvero male con UK e Brexit. E sono un partner commerciale brutale' : Nuovo affondo degli Stati Uniti di Donald Trump contro le politiche commerciali europee. Trump ha scritto un post su Twitter accusando l'Ue anche per come sta gestendo il caso Brexit.

Commercio. Trump minaccia 11 miliardi di dazi all'Ue : Donald Trump di ritorno dalla California sabato 6 marzo, Foto Ap-Ansa, . Proprio mentre sembra vicina la pace commerciale con la Cina, Donald Trump alza il tiro nello scontro con l'Europa. Il ...

