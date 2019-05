Trump minaccia nuovi dazi | borse in perdita

CINA - Trump minaccia DAZI AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in Usa : Guerra commerciale Usa- CINA , TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump ...

Dazi - Trump minaccia nuovi provvedimenti su merci cina. Giornata di passione per le Borse : Un duro colpo anche per le Borse di tutto il mondo, che si apprestano a vivere un'altra settimana di passione. Tutti i principali indici azionari europei, Londra è chiusa per festività, registrano ...