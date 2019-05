Trump minaccia nuovi dazi alla Cina E l' annuncio affonda le borse asiatiche

Trump affonda le Borse con la minaccia di nuovi dazi alla Cina. Milano maglia nera d'Europa : Donald Trump minaccia nuovi dazi alla Cina e le Borse affondano, gelate dai timori di una guerra commerciale a tutto campo fra le due superpotenze mondiali. Una battaglia che rischia di soffocare la ...

Trump minaccia l’aumento dazi alla Cina. Borse e yuan a picco : L'articolo Trump minaccia l’aumento dazi alla Cina. Borse e yuan a picco proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina : Gli indici crollano oltre il 7%. Paesi. In picchiata anche Hong Kong e Australia. L’Europa apre in negativo

Trump minaccia nuovi dazi - borse in perdita : Seduta negativa per le borse di tutto il mondo, dopo il tweet con cui il presidente Usa Donald Trump annuncia l'intenzione di rafforzare i dazi con la Cina. Milano cede l'1,63%, la peggiore in Europa. Scendono di un punto percentuale Parigi ...

CINA - Trump minaccia DAZI AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in Usa : Guerra commerciale Usa-CINA, TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

Dazi - Trump minaccia nuovi provvedimenti su merci cina. Giornata di passione per le Borse : Un duro colpo anche per le Borse di tutto il mondo, che si apprestano a vivere un'altra settimana di passione. Tutti i principali indici azionari europei, Londra è chiusa per festività, registrano ...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina. Europa e Asia a picco sui mercati : mercati azionari scioccati dalla brutta piega che hanno preso improvvisamente i rapporti tra la Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Donald Trump. Nel fine settimana, Trump ha scritto tweet ...

Trump minaccia l'aumento dei dazi alla Cina e affonda le Borse : Roma, 6 mag., askanews, - Borsa e valuta cinese a picco dopo che il presidente degli Stati Uniti con un tweet ha minacciato di aumentare entro la settimana dal 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi ...

La minaccia di Trump sui dazi ai prodotti di Pechino abbatte le borse cinesi : L’ultima minaccia di Donald Trump sul rialzo da venerdì dei dazi, dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di beni «made in China», si abbatte sulle borse cinesi, con i timori che possano saltare le trattative commerciali in corso tra Washington e Pechino: l’indice Composite di Shanghai crolla del 5,58%, a 2.906,48 punti, mentre quello di Shenzhen...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

Dazi Usa-Cina - Trump minaccia aumento : crollano le Borse asiatiche | : Il presidente americano annuncia che da venerdì saliranno dal 10% al 25% le tariffe su 200 miliardi di prodotti cinesi: le trattative vanno avanti "troppo lentamente", secondo il tycoon. Affondano ...

Dazi Usa-Cina - Trump minaccia aumento - : Il presidente americano annuncia che da venerdì saliranno dal 10% al 25% le tariffe su 200 miliardi di prodotti cinesi: le trattative vanno avanti "troppo lentamente", secondo il tycoon. Si allontana ...

Trump minaccia l'aumento dei dazi sul "Made in China" : affondano le borse asiatiche : La pax commerciale fra Stati Uniti e Cina sembra allontanarsi. A sorpresa Donald Trump annuncia che a partire da venerdì prossimo aumenteranno, dall’attuale 10% al 25%, i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti in Made in China. E che altri 350 miliardi di dollari di prodotti cinesi saranno “presto” tassati. Una mossa necessaria, indica Trump senza nascondere la sua frustrazione, perché le trattative con ...