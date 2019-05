Trump affonda le Borse con le nuove minacce di dazi

Trump minaccia l'aumento dei dazi sul "Made in China" : affondano le borse asiatiche : La pax commerciale fra Stati Uniti e Cina sembra allontanarsi. A sorpresa Donald Trump annuncia che a partire da venerdì prossimo aumenteranno, dall’attuale 10% al 25%, i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti in Made in China. E che altri 350 miliardi di dollari di prodotti cinesi saranno “presto” tassati. Una mossa necessaria, indica Trump senza nascondere la sua frustrazione, perché le trattative con ...