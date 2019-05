Trump affonda le Borse con la minaccia di nuovi dazi alla Cina Milano maglia nera

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

Usa-Cina - Trump annuncia dazi e affonda le Borse : crollano tutti gli indici asiatici - Milano apre in terreno negativo : L’offensiva di Donald Trump sul commercio affonda le Borse di tutto il mondo. La paura degli investitori è stata scatenata dal tweet del presidente Usa nel quale annuncia dazi al 25% sui beni “made in China”, colpendo da venerdì un import che vale 200 miliardi di dollari. Così le Borse asiatiche sono affondate con gli indici di Shanghai (-6%), Shenzhen (-7,3%) e Hong Kong (-3,2%) in rosso pesante. E anche l’Europa è ...

