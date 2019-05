Troppo vento per l' elicottero Il ferito viene portato a valle in barella

Uno sguardo di Troppo - 16enne disabile pestato : sei ore di intervento in ospedale : Un ragazzo di 20 anni, con precedenti per lesioni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime per aver picchiato un 16enne con disabilità all'interno del parco Nord di . L'...

Sci velocità - vento Troppo forte a Vars : cancellate le manche di Coppa del Mondo previste per oggi : Confermati i risultati delle prove svolte ieri, Simone Origone e Valentina Greggio conquistano un altro podio Niente da fare a Vars: il forte vento che soffiava in pista sin dalle prime ore del mattino ha indotto gli organizzatori a cancellare le manche previste oggi per la tappa di Coppa del Mondo di sci velocità, motivo per cui, ai fini dei risultati finali, sono state ritenute valide quelle di qualificazione disputate il giorno ...