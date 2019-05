Trattativa Stato-Mafia | procura chiede 9 anni di carcere per l’ex ministro Mannino dopo

Stato-mafia - si è aperto il processo d'appello sulla Trattativa e le stragi : ...la disponibilità manifestata da Dell'Utri per soddisfare le esigenze di Cosa nostra hanno contribuito all'entusiastico appoggio dato da quest'ultima in Sicilia alla nascente nuova forza politica". I ...

Trattativa Stato-mafia - l’Appello inizia senza Massimo Ciancimino : “Ha avuto un ictus”. “No - è lucido”. Richiesta perizia : La prima udienza del processo d’appello per la Trattativa tra Stato e mafia comincia con la rinuncia dell’imputato Massimo Ciancimino. Il suo legale Roberto D’Agostino ha annunciato alla Corte d’assise d’appello di Palermo presieduta da Angelo Pellino che il superteste figlio dell’ex sindaco mafioso ha avuto un ictus cerebrale e non sarebbe in grado di partecipare coscientemente al processo. Un certificato medico del carcere attesta però che ...

Trattativa Stato-mafia - al via processo d'appello : Prende il via, davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo, il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia . "E' stato detto che non si può riscrivere la storia del Paese ...

Trattativa Stato-mafia - i 10 punti della difesa Mori : di Elvira Terranova "Non vi è prova che i contatti tra carabinieri del Ros e Vito Ciancimino si sostanziarono in una 'Trattativa' tra lo Stato e la mafia", "anzi vi sono le prove contrarie". E ancora. ...

Antimafia - il pm Roberto Tartaglia sarà consulente della commissione : ha indagato sulla Trattativa Stato-mafia : Un “nuovo acquisto” per la commissione Antimafia. L’organo parlamentare presieduto da Nicola Morra potrà avvalersi della consulenza di Roberto Tartaglia, sostituto procuratore in servizio a Palermo, che ha indagato sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Giovedì 18 aprile il pm ha incassato il via libera all’unanimità da parte del Consiglio superiore della magistratura per la collocazione fuori ruolo, su ...

Trattativa Stato mafia - la difesa di Dell’Utri chiede citazione di Berlusconi nel processo d’appello : La difesa di Marcello Dell’Utri, condannato a 12 anni nel dibattimento sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, chiede la riapertura del processo d’appello, che avrà inizio tra poco più di un mese, e la citazione a deporre dell’ex premier Silvio Berlusconi. Si legge nell’atto di impugnazione depositato dal legale alla Corte d’assise d’appello che celebrerà il processo di secondo grado. Dell’Utri è difeso dall’avvocato Francesco ...