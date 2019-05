Tra i mille problemi della scuola italiana | Salvini sceglie il grembiule

Serie A - la Roma non va oltre l'1-1 col Genoa Tra mille emozioni nel finale : Arbitro : Mazzoleni Marcatori : 37' st El Shaarawy, R, , 46' st Romero, Rolon, G, Ammoniti : Zaniolo, R, Note : Mirante para un rigore a Sanabria al 51' st LA CRONACA DEL MATCH

Millepiedi preistorico trovato inTrappolato nell’ambra : Millepiedi preistorico trovato intrappolato nell’ambra Anche se siamo portati a credere che durante il Cretaceo la Terra fosse una casa esclusiva per terribili giganti, tra cui velociraptor carnivori e artropodi più grandi di un moderno adulto umano, si scopre che c’era ancora spazio per innocui minuti invertebrati che misuravano solo diversi millimetri. È il caso […]

Il film. Solo cose belle : le mille vie dell'accoglienza - atTraverso una casa famiglia : Comprensibile lo scandalo quando la viziata ragazza si innamora di Kevin, il giovane carcerato, e attraverso lui entra nel mondo sconosciuto della casa famiglia e della vita vera. Famiglie ...

"Mille medici sTranieri non poTranno fare il concorso per le scuole di specializzazione" : L'allarme degli Ordini dei medici: una nuova norma li obbliga a presentare un certificato che attesta la conoscenza dell'italiano entro il 21 maggio, cioè tra troppo poco tempo per poterlo ottenere. Appello al Miur: "Accettate l'autocertificazione per l'iscrizione al concorso"

Km 123 il nuovo libro di Andrea Camilleri : la nosTra recensione : Abbiamo letto per voi il romanzo breve "Km 123" di Camilleri. Un romanzo pieno di intrighi in cui la bravura e l'ironia...

Microsoft enTra nel club dei mille miliardi di dollari : ... la banca centrale americana, un atteggiamento che spinge gli investitori verso i titoli tecnologici, considerati più affidabili e redditizi in un momento di rallentamento dell'economia globale. ...

Microsoft vola in Borsa ed enTra nel 'club dei mille miliardi' : New York - Microsoft entra nel ' club del trilione ', diventando la terza società americana ad aver superato i mille miliardi di dollari di valore di mercato , raggiungendo così Apple e Amazon. Il ...

MotoGp – Esilarante siparietto social Tra Miller e Crutchlow : “ormai sei diventato troppo importante” : Cal Crutchlow stuzzica Jack Miller sui social: il siparietto nel post Gp di Austin è Esilarante La MotoGp è attualmente in pausa, ma ancora gli appassionati hanno fresche in mente le immagini del Gp di Austin che ha regalato emozioni uniche con la vittoria di Alex Rins dopo un appassionante duello con Valentino Rossi. Sul podio è salito anche Jack Miller, che ha regalato alla Ducati una grandissima soddisfazione. Il pilota australiano, ...

Lee Miller e Man Ray (auto)riTratto di un amore nel nome dell'arte : Eleonora BarbieriElizabeth Miller è bellissima. È nata il 23 aprile 1907 in una landa fredda dello Stato di New York; negli anni Venti è già una protagonista della moda e delle feste della Grande Mela. Si fa chiamare Lee, ma il lavoro di modella non le basta.Nel 1928 Lee Miller vola a Parigi: sogna di passare dall'altra parte della macchina fotografica. Le ha insegnato un po' il padre, fotografo, che fin da bambina la fa mettere in posa per ore. ...

Esodati - manager diventato “barbone” racconta la vita in sTrada senza un euro in tasca – su Fq MillenniuM in edicola : Da manager informatico a esodato a “barbone”. O come preferisce dire lui, “spiazzato”. Qui di seguito leggerete alcuni brani del diario inedito del sessantenne milanese Aldo Scaiano, un racconto vivido in prima persona su cosa significa, per chi è abituato a una vita e a una famiglia “normale”, ritrovarsi da un giorno all’altro da solo per strada senza un soldo. Nelle pagine del Manuale di sopravvivenza ...

Pallavolo - la Millenium Brescia ‘riparte’ da Mazzola : l’allenatore rinnova il conTratto per un anno : La Millenium Brescia rende noto di aver rinnovato l’accordo annuale con coach Enrico Mazzola Nato a Lodi, il 24 febbraio 1962, Enrico Mazzola guiderà la Millenium Brescia per il quinto campionato consecutivo. Arrivato nel giugno 2015 quando la società militava in serie B1, il tecnico lodigiano in quattro stagioni ha conquistato la promozione in A2 e Coppa Italia di B1 nel 2016, i play off promozione in quella successiva e nel 2017-18 ...

Amazon ha assoldato mille persone per ascoltare e Trascrivere gli audio di Alexa : Non sono soltanto gli assistenti vocali ad ascoltarci. Spesso dietro a questi dispositivi elettronici infatti ci sono orecchie umane. Lo dice un rapporto di Bloomberg, che parla dell’esistenza di un team di Amazon che ha il compito di ascoltare, trascrivere e annotare le “conversazioni” degli utenti con l’assistente vocale Alexa e tutti i dispositivi su cui il servizio è installato, come quelli della linea Echo. Secondo quanto si legge, la ...

Mille Miglia passerà per Terni - Il percorso Transiterà il 16 maggio : "Un altro giorno di festa " dichiara l'assessore allo sport Elena Proietti - per la città e per lo sport. Ringrazio pubblicamente la Borzacchini Historic per aver riportato una delle più importante ...