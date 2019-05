Torna a San Cataldo l' arte dei madonnari | il 9 maggio la manifestazione ' Gessi tra i

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia maschile Torna da San Juan con un senso di sfortuna addosso : C’è un detto piuttosto classico che ricorre ogni tanto, in precise situazioni: “La storia non si fa con i se e con i ma”. Il problema è che i se e i ma, spesso e volentieri, vengono considerati in relazione a eventi passati, di qualsiasi portata essi siano. In questo caso, i se e i ma si applicano all’Italia del Basket maschile 3×3. La spedizione comprendeva due specialisti di tale branca della pallacanestro, ...

Serie C Novara - riTorna Viali in panchina : Sannino esonerato : Novara - Tramite una nota ufficiale, il Novara ha comunicato "l'interruzione della collaborazione professionale con l'allenatore Giuseppe Sannino . Il Club ringrazia in maniera sincera il Mister per l'...

Novara - esonerato Sannino : Torna Viali : La sconfitta sul campo del Pisa (3-0) ha lasciato il segno in casa Novara, la società infatti ha deciso di esonerato l’allenatore Beppe Sannino e ha richiamato William Viali, la squadra è impegnata nel campionato di Serie C ma sta attraversando un momento difficile ed adesso dovrà prepararsi per i playoff. Sannino era subentrato proprio a Viali il 19 febbraio scorso, le attese sono state però deluse, per questo motivo è stato deciso ...

Frasi culTV : Achille Lauro a X Factor - Daniele Liotti Torna a Un passo dal cielo - parlano Simona Ventura - Alessandra Celentano e Carolyn ... : Dopo tanta cronaca e politica mi divertirebbe sperimentarmi su un terreno diverso, un serale di infotainment vero, spinto. Mi è arrivato qualcosa all'orecchio e devo dire che mi piacerebbe', da ...

Dopo 16 anni Torna "Die Walküre" al San Carlo : NAPOLI. Atteso ritorno per "Die Walküre" di Richard Wagner al Teatro di San Carlo. Dopo ben 13 anni il Massimo napoletano porta in scena da sabato 11 maggio alle ore 19.00 e in replica fino al 18 ...

Boxe - Clemente Russo Torna sul ring per inaugurare la palestra delle Fiamme Azzurre a Santa Maria Capua Vetere : Clemente Russo torna a presenziare su un ring internazionale. Lo farà quest’oggi a Santa Maria Capua Vetere, dove alle 16 verrà inaugurata la nuova palestra delle Fiamme Azzurre, che si trova proprio accanto al cortile della casa circondariale del comune in provincia di Caserta. L’occasione per inaugurare la palestra e per rivedere Russo (ma anche Mirko Carbotti) è data da una sfida internazionale che metterà di fronte una ...

Terremoto L’Aquila : Torna al culto la Chiesa di Santa Maria del Soccorso : La Chiesa di Santa Maria del Soccorso, nota come la Chiesa del Cimitero, a dieci anni dal sisma dell’Aquila, torna di nuovo agile e al culto degli aquilani: il monumento, di proprietà del Comune dell’Aquila, sarà inaugurato in un evento in programma il 9 maggio prossimo al termine “di un impegnativo lavoro di restauro” resosi necessario per i gravi danni causati dal Terremoto, per il quale c’e’ stato un ...

Caseificio Sant'Onofrio - il coraggio di due giovanissimi di Tornare ad Agnone e investire sulla produzione della tradizione : Adesso sono stabili ad Agnone e aiutano questo territorio a non morire,incrementandone l'economia. Caseificio Sant'onofio, Agnone Is Tel 3335204502

A San Polo in Chianti Torna la Festa del Giaggiolo : Il ricco programma della kermesse si apre giovedì 2 maggio alle ore 21 e fino a domenica 5 propone spettacoli musicali, eventi espositivi, mostre e fiere di artigianato locale, momenti di ...

Spagna Torna alle urne : Sanchez alla prova del voto. L'incognita di Vox : Un anno e mezzo dopo il tentativo di secessione della Catalogna a ottobre del 2017, la peggiore crisi politica che la Spagna abbia conosciuto negli ultimi 40 anni, la questione catalana resta al ...

Arte : Catania - 'Il martirio di Sant'Agata' Torna nella chiesa di Vizzini : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Sarà presentato lunedì 29 aprile, alle 10.30, nella chiesa di Sant’Agata a Vizzini, in provincia di Catania, il dipinto restaurato 'Il martirio di Sant’Agata' (1654) di Bonino. Collocato nell’altare maggiore, il quadro rappresenta un’importante testimonianza della cult

Taylor Swift è Tornata con il nuovo singolo “Me” ft. Brendon Urie : ecco cosa ne pensano i fan : La nuova era è ufficialmente iniziata The post Taylor Swift è tornata con il nuovo singolo “Me” ft. Brendon Urie: ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Meteo weekend - addio sole : Tornano le piogge - si abbassano le temperature : La settima perturbazione del mese sullo Stivale porterà freddo e temporali, specialmente a Settentrione (Friuli e Veneto, le regioni più interessate) ed in particolare nella giornata di domenica. Resiste il caldo all'estremo Sud e sulla Sicilia. Dopo un 25 aprile eccezionalmente caldo (specialmente nelle regioni meridionali) un nuovo peggioramento del tempo è in arrivo proprio nel corso del weekend. Le prime avvisaglie sono attese già da ...

Sanità - i medici stranieri vogliono andare via dall’Italia. Amsi : “Aumentati del 25% quelli intenzionati a Tornare a casa” : Non sono solo i medici italiani a fare le valigie quando le condizioni di lavoro nei nostri ospedali diventano insostenibili. Anche gli stranieri, arrivati negli anni scorsi con tanti sogni in testa, oggi partono per altri lidi. “Sono aumentati del 25% quelli che si sono rivolti al nostro sportello intenzionati a tornare a casa”, spiega Foad Aodi, presidente di Amsi, l’Associazione dei medici di origine straniera in Italia, e consigliere ...