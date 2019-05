Torino | Urbano Cairo crede ancora nella Champions ed “in estete terremo i big”

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019)nonostante l’exploit dell’Atalanta che sembra essere avvantaggiata “Mancano poche partite e i punti disponibili sono solo 9, l’Atalanta si è molto staccata ma finché non c’è la matematica lottiamo per fare benissimo come fatto con il Milan e la stessa Juventus. Dobbiamo pensare gara per gara e alla fine tireremo i conti. Lala vedo un po’ lontana ma ‘mai dire mai’“. Così il presidente del, in merito al rush finale in campionato con i granata a caccia di un posto in Europa con il quarto posto che vale lalontano 5 punti. “Nel girone di ritorno saremmo quarti e avremmo buone possibilità ma ci manca qualcosa dall’andata -prosegue il patron delospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio 1-. Il gol di ...

