Top Under 20 | Sancho vale 150 milioni | Zaniolo è 3Â° con 68

Calciomercato : 2 italiani nella Top 10 dei migliori Under 20 : ... solo il mediano dell'Hertha e quello del West Ham entrano nella classifica, in quanto nati rispettivamente l'8 e il 14 gennaio 1999, mentre l'attaccante della Francia campione del mondo, nato il 20 ...

Zaniolo - Donnarumma e Kluivert nella Top 10 dei migliori Under 20 d'Europa : Due italiani nei primi dieci ed è già una buona notizia. Il Cies, Football Observatory, ha stilato la lista dei migliori 50 profili Under 20, cioè nati dopo l'1 gennaio 1999, per valutazione di ...

Giovani promesse - la Gazzetta premia Barella come Top Under 23 : Nicolò Barella la nuova 'Giovane Promessa', iniziativa della Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette che mette sotto i riflettori i migliori under 23 della Serie A, italiani e stranieri. Dopo Zaniolo e Donnarumma, il trofeo sbarca in Sardegna e finisce tra le mani ...