Titolo per Zenit e Salisburgo I 5 campionati al fotofinish

Volley femminile - Finale Scudetto Serie A1 2019 : che attesa per gara-3! Conegliano ad un successo dal Titolo - Novara non può più sbagliare : Si giocherà questa sera alle ore 20.30 la sfida che potrebbe scrivere la parola fine sulla Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Conegliano e Novara si ritroveranno di fronte nel terzo atto della Finale Scudetto e la formazione veneta avrà a disposizione la prima occasione per chiudere la Serie e conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli si sono imposte con autorevolezza nelle prime due ...

Austria - sesto Titolo di fila per il Salisburgo : Il Salisburgo ha vinto il suo sesto titolo consecutivo di campione d’Austria con tre giornate di anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sull’Austria Vienna. È il 13° titolo per il Salisburgo, il 10° da quando la Red Bull ha preso il controllo del club nel 2005. Salisburgo che completa anche la doppietta con la Coppa d’Austria conquistata lo scorso fine settimana. L’allenatore Marco Rose lascerà il club alla fine ...

ATP Estoril : terzo Titolo per Tsitsipas : Pablo Cuevas non esce completamente deluso dalla finale, da domani sarà numero 51 del mondo, con la certezza di essersi lasciato il periodo negativo alle spalle. Argomenti simili: atp Estoril 2019 ...

MotoGp - Rins non si pone più limiti : “la Suzuki va fortissimo - sono in piena lotta per il Titolo mondiale” : Il pilota della Suzuki non si pone limiti dopo il Gp di Jerez, ammettendo di sentirsi in piena corsa per il titolo mondiale Due settimane fa la vittoria di Austin, oggi il secondo posto di Jerez che permette ad Alex Rins di portarsi ad un punto dalla vetta della classifica mondiale, occupata da Marc Marquez. AFP/LaPresse Una stagione esaltante per lo spagnolo della Suzuki, che non ha nascosto di voler puntare al titolo mondiale ai ...

Mercato NBA : Durant e Irving a New York? Per i bookmakers i Knicks sono già da Titolo : L'estate e il Mercato NBA devono ancora iniziare, ma bastano le voci e le indiscrezioni a far salire le quotazioni dei New York Knicks in vista della corsa al titolo 2020. Da una previsione fatta a ...

Risultati Premier League - il Liverpool tiene in vita la speranza Titolo : blitz contro il Newcastle [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Lo sviluppatore del Titolo medievale Mordhau si scusa per i problemi ai server : Mordhau è un gioco medievale costruito attorno al combattimento corpo a corpo, il tutto in prima persona. Ebbene, come riporta Eurogamer.net, il gioco è stato lanciato il 29 aprile e l'improvviso successo del titolo ha deve aver colto gli sviluppatori alla sprovvista: i server hanno infatti manifestato prestazioni piuttosto scadenti a fronte di un alto afflusso di giocatori. Il tutto ha reso molto difficile giocare, e mozzare la testa ...

Tennis - Internazionali d'Italia : Fognini outsider di lusso. Nadal per il nono Titolo : Cresce l'attesa per l'edizione 2019 degli Internazionali d'Italia BNL di Tennis al via il prossimo 19 maggio al Foro Italico che si appresta ad accogliere di nuovo i big del Tennis mondiale, Nadal e ...

Casting per una serie tv prodotta da Solaris e per un film dal Titolo 'Ordinary Frames' : Sono in corso le selezioni per una serie televisiva prodotta da Solaris e dal titolo Giustizia per tutti, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino nel corso della prossima estate. Sono inoltre aperti i Casting per il film dal titolo Ordinary Frames, da girarsi poi a Lecco. Giustizia per tutti Selezioni attualmente in corso per realizzare una serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, podotta da Solaris srl. Le riprese verranno poi ...

Formula 1 - Vettel ‘cattivo commerciante’ : “Titolo con la Ferrari? Sì - ma per averlo non scambierei…” : Il pilota tedesco ha parlato del suo passato e del suo presente, ammettendo di non voler scambiare due titoli vinti in Red Bull per averne uno con la Ferrari Sebastian Vettel continua a cullare il sogno di vincere un Mondiale con la Ferrari, ma nell’attesa non scambierebbe due dei quattro vinti in Red Bull per averne uno con il Cavallino. photo4/Lapresse Idee chiarissime per il tedesco ai microfoni di Sky Sports, a cui ha confermato ...

Rossi : "Voglio lottare per il Titolo fino alla fine" : Trentuno è il numero maledetto per Valentino, tanti sono i gran premi da cui non vince una gara: l'ultima volta fu ad Assen nel 2017. 'È passato più di un anno, ma a me sembrano 10' ammette il Dottore ...

Boxe : Andy Ruiz Jr. sfiderà Anthony Joshua a New York per il Titolo mondiale : Dopo la squalifica di Jarrell Miller (6 mesi) è stato finalmente scelto il nuovo avversario che affronterà Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riporta Marca, sarà il californiano Andy Ruiz Jr. ad affrontare il britannico in quello che sarà il primo match “americano” per il detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. È la seconda possibilità per il titolo mondiale per Ruiz, sconfitto da Joseph ...

Serie A - Quagliarella non si stanca di far gol : per i bookies è il favorito al Titolo di capocannoniere : L’attaccante doriano è in vetta alla classifica dei cannonieri con 23 reti, due in più di Zapata e Piatek Il suo gol non è bastato a evitare la sconfitta con la Lazio, ma per Fabio Quagliarella ha segnato comunque un momento importante. L’attaccante della Sampdoria è riuscito a tagliare il traguardo delle 150 reti in Serie A e soprattutto a consolidare il primo posto nella classifica marcatori, con il 23esimo centro da inizio ...

Fernando Alonso - WEC 2019 : “Sono pronto per 6 Ore di Spa e Titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...