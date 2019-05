‘Time Out’ | il libro sulla Mens Sana Siena | storia paradigmatica di una caduta da cui lo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le vittorie sul campo, l’inchiesta e gli arresti, la crisi della Banca Monte dei Paschi e altre storie grigie che sono venute dopo, lontane dal “groviglio armonioso” senese eppure così tragicamente simili nel loro schema. Duecentonovantasette pagine, “frutto di una trattativa con l’editore”, come le definisce Flavio Tranquillo, giornalista di Sky e autore del, per spiegare tra viale Achille Sclavo e Rocca Salimbeni la parabola dellaBasketarchitettata da Ferdinando Minucci, uomo simbolo nell’ascesa e nelladella squadra che ha dominato il campionato italiano di pallacanestro negli anni Duemila.Questo è Time Out (add editore, 18 euro) che prende le mosse dall’inchiesta della procura diper raccontare l’insostenibilità (o almeno le falle) di un sistema, quello dello sport professionistico ...

