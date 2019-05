The Big Bang Theory | non ci sarà un altro spinoff secondo Chuck Lorre

blogo

(Di lunedì 6 maggio 2019)The Bigfinirà il 16 maggio negli Stati Uniti. Young Sheldon proseguirà la sua corsa e nella speranza di tutti avrà una vita ancora lunga mantenendo in piedi il mito di Sheldon Cooper. Ma non ciundi The BigLo scorso febbraio Kelly Kahl, uno dei responsabili della programmazione CBS, uno di quelli che il prossimo anno dovrà fare i conti con l'assenza di un prodotto da oltre 12 milioni di spettatori con rating di 2.0 tra i 18-49 anni e che anche in replica fa numeri più alti di tanti show inediti, aveva aperto alla possibilità di undella serie oltre Young Sheldon. "Non c'è niente di concreto. La palla è nel loro campo. Se loro dovessero volerne parlare noi siamo qui pronti per ascoltarli" aveva dichiarato, tirando in ballo la produzione Warner Bros. Tv e il creatore...

