Thales Alenia Space e il Consorzio Maxar raggiungono una milestone significativa nella

Hisdesat sceglie Thales Alenia Space e Airbus per la costruzione di due satelliti Spainsat NG : Un consorzio di quattro co-prime contractor formato da Thales Alenia Space e Airbus (joint venture Thales 67 %, e Leonardo 33 %) in Spagna e Francia, è stata selezionato da Hisdesat per la realizzazione di due satelliti Spainsat NG per telecomunicazioni governative che sostituiranno i satelliti esistenti Spainsat e Xtar-EUR. Airbus sarà “partner capofila” del consorzio. Il programma NG Spainsat include due satelliti, Spainsat NG I e II, che ...

Thales Alenia Space - il ceo Galle in lizza per il Satellite Executive of the Year - : ... 67%, e Leonardo , 33%, che progetta e fornisce soluzioni ad alta tecnologia per le telecomunicazioni, la navigazione, l'osservazione della Terra, la gestione ambientale, l'esplorazione, la scienza e ...

Thales Alenia Space candidata per il Satellite Executive of the Year Award 2018 di Via Satellite : Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %) che progetta e fornisce soluzioni ad alta tecnologia per le telecomunicazioni, la navigazione, l’Osservazione della Terra, la gestione ambientale, l’esplorazione, la scienza e le infrastrutture orbitali, ha annunciato che Jean-Loïc Galle è stato nominato per il premio Satellite Executive of the Year Award 2018 di Via Satellite per rappresentare i successi dell’azienda nel ...

Thales Alenia Space vince il Randstad Globe Award 2019 : Roma, 15 apr., askanews, - Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales, 67%, e Leonardo, 33%,, ha annunciato la sua vittoria del premio Randstad Globe Award 2019 in Italia per il suo contenuto di ...

Thales Alenia Space vince il Randstad Globe Award 2019 : Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato la sua vittoria del premio Randstad Globe Award 2019 in Italia per il suo contenuto di lavoro stimolante e si posiziona al quarto posto come azienda considerata più attrattiva dai potenziali dipendenti. Questi premi sono promossi da Randstad, azienda leader mondiale nel settore dei servizi per le Risorse Umane, e sono un riconoscimento alle aziende che esercitano ...

Spazio - telecomunicazioni : lanciati con successo satelliti O3b costruiti da Thales Alenia Space : Gli ultimi quattro satelliti della costellazione O3b, costruiti da Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), prime contractor per SES, sono stati lanciati oggi dalla base di Kourou in Guyana Francese (Sud America) con un vettore Soyuz, azionato e monitorato da ArianeSpace. Con il lancio di questi ultimi quattro satelliti, Thales Alenia Space supporta SES nell’ampliamento della sua costellazione MEO che conta oggi 20 ...

Thales Alenia Space avvia la produzione in stampa 3D in serie : Thales Alenia Space, Jv Thales 67% e Leonardo 33%, sta avviando la produzione in stampa 3D in serie per realizzare componenti per satelliti di telecomunicazioni costruiti sulla nuova piattaforma interamente elettrica Spacebus Neo. Thales Alenia Space ha utilizzato per la prima volta la produzione additiva già qualche anno fa per la produzione delle staffe in alluminio dell’antenna in stampa 3D per il satellite TürkmenÄlem/MonacoSAT, lanciato nel ...

Thales Alenia Space - pronto involucro primo Airlock commerciale ISS : Roma, 20 mar., askanews, - L'involucro per il Modulo Airlock di NanoRacks, primissimo Airlock commerciale, chiamato Bishop, che opererà sulla Stazione Spaziale Internazionale, è pronto per essere ...