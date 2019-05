Tesla | la Model 3 sbanca in Europa e insieme alle tedesche umilia l’Alfa Romeo Giulia

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’exploit di vendite indellaha messo in risalto la grave crisi che sta vivendo AlfaNonostante le voci di una possibile bancarotta nel prossimo futuro,continua a macinare numeri record sul mercato europeo, grazie principalmente al successo ottenuto dalla nuova3, da poco sbarcata nel Vecchio Continente. L’exploit della3 ha inoltre messo in risalto la crisi di vendite che ha colpito Alfae in particolare la Giulietta, berlina di segmento D, proprio come la3.Ad esempio, nel mese di marzo 2019, la3 è stata distribuita in 15.775 unità, subito dietro si è posizionata la prima delle “solite” tre, ovvero la nuova Bmw Serie 3 con 6.137 unità vendute, anche lei piuttosto fresca di presentazione. Sul terzo gradino del podio troviamola Mercedes Classe C (4.400 unità), al quarto posto l’Audi A4 (3.391 unità) ...

