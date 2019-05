Terremoto del Friuli | 43 anni fa il sisma che sconvolse il Triveneto

Terremoto del Friuli 1976 :

Terremoto in Friuli : il ricordo a 43 anni dal sisma che provocò mille morti e distrusse un terzo della Regione : Era la sera del 6 maggio 1976 quando poco dopo le 21 in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Solo al mattino successivo si compresero le proporzioni della devastazione, tra case crollate e morti. L’Orcolat – in dialetto friulano “orco”, sinonimo di Terremoto– si era risvegliato. La stretta della solidarietà non tardo ad arrivare, subito centinaia di giovani friulani raggiunsero i luoghi colpiti dal sisma ...

Terremoto Friuli 1976 - 43 anni fa il sisma che devastò più di 100 Comuni. E fece nascere nuovo modello di ricostruzione : Sono passati 43 anni da quando, la sera del 6 maggio 1976, poco dopo le 21, in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Soltanto il mattino successivo si compresero le proporzioni della devastazione portata dalla scossa – 6,4 gradi della scala Richter – con case crollate e centinaia di morti in 137 Comuni ma soprattutto nel quadrilatero tra Gemona, Venzone, Buja e Majano. In tutto furono 989 le persone rimaste sotto ...

Accadde oggi : nel 1976 il tragico Terremoto in Friuli che cambiò per sempre le sorti della regione [GALLERY] : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. Esattamente 43 anni fa, passate da poco le 21, la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Dopo la confusione iniziale, il timore di un bombardamento, la paura di aver perso un proprio amico o parente, la notte scura lasciò il posto al giorno, e lì fu chiaro cosa era ...

Accadde oggi : nel 1976 il tragico Terremoto in Friuli che cambiò per sempre le sorti della regione [GALLERY] : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli a abitanti del Friuli. Esattamente 43 anni fa, passate da poco le 21, la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Dopo la confusione iniziale, il timore di un bombardamento, la paura di aver perso un proprio amico o parente, la notte scura lasciò il posto al giorno, e lì fu chiaro cosa era ...

6 maggio 1976 - 43 anni fa il Terremoto del Friuli : Sono passati 43 anni da quella sera di giovedì 6 maggio 1976 , quando in Friuli la terra tremò per 59 interminabili secondi . Il terremoto , poco meno di un minuto che segnò per sempre questa terra ...

Gomorra 4 - il ritorno di Ciro l’immortale : un film sulla storia del nato dal Terremoto : Chi, guardando l’ultimo episodio della quarta stagione di Gomorra la Serie, è rimasto incollato allo schermo fino alla fine dei titoli di coda, ha assistito a una scena di pochi secondi che ci riporta al finale della terza stagione. Un finale che i fan non hanno mai dimenticato. Quelle immagini oggi annunciano un film: L’Immortale di e con Marco D’Amore. Che sarà anche un nuovo capitolo, totalmente integrato, di Gomorra, la ...

Terremoto nel Mar Tirreno - al largo della Calabria [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato nel Mar Tirreno Meridionale alle 06:41:46, ad una profondità di 290 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto nel Mar Tirreno, al largo della Calabria [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Serie B - 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima in Serie B, un nuovo Terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona) hanno chiesto ...

Terremoto magnitudo 6.1 al largo delle Isole Salomone : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo delle Isole Salomone alle 09:25:31 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6.1 al largo delle Isole Salomone sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto magnitudo 6.1 al largo delle Isole Salomone : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo delle Isole Salomone alle 09:25:31 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6.1 al largo delle Isole Salomone sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa in Calabria nel giorno della Festa del Lavoro : paura a Cosenza [MAPPE e DATI LIVE] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha scosso la Provincia di Cosenza nel pomeriggio del giorno della Festa del Lavoro: la scossa s’è verificata in Sila, tra Santa Sofia d’Epiro e Bisignano, a valle di Acri, ed è stata avvertita fino a Cosenza, Rende, Paola, Montalto Uffugo, Luzzi, Corigliano Calabro, Dipignano, Mendicino e Rossano. La scossa s’è verificata alle 15:52 ad appena 5.9km di profondità, ed è stata seguita da ...

Terremoto - forte scossa in Romania : epicentro in Transilvania - paura nel giorno della Festa del Lavoro : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 4.1, ha colpito stamattina alle ore 08:00 italiane (le 09:00 locali) la Romania nord/occidentale, non lontano dal confine con l’Ungheria, proprio nel giorno della Festa del Lavoro. L’epicentro della scossa s’è verificato nei pressi della città di Zalau (65.000 abitanti), nella Transilvania, dove la gente è fuggita dalle abitazioni per lo spavento. La scossa s’è verificata in ...

Terremoto L’Aquila : torna al culto la Chiesa di Santa Maria del Soccorso : La Chiesa di Santa Maria del Soccorso, nota come la Chiesa del Cimitero, a dieci anni dal sisma dell’Aquila, torna di nuovo agile e al culto degli aquilani: il monumento, di proprietà del Comune dell’Aquila, sarà inaugurato in un evento in programma il 9 maggio prossimo al termine “di un impegnativo lavoro di restauro” resosi necessario per i gravi danni causati dal Terremoto, per il quale c’e’ stato un ...