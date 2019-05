Tennis | Ranking ATP 6 maggio 2019 | Novak Djokovic in vetta | Matteo Berrettini n 31

Tennis - Jannik Sinner scala il ranking : ora è n.285 ATP - miglior Under18 al mondo! : Continua la scalata inesorabile del nuovo talento del Tennis italiano Jannik Sinner nella graduatoria mondiale, dopo il convincente successo odierno ottenuto contro il ceco Jiri Lehecka negli ottavi di finale del Challenger di Ostrava. Il nativo di San Candido classe 2001 ha guadagnato virtualmente tredici posizioni rispetto al ranking pubblicato dall’ATP nella giornata di lunedì 29 aprile ed ha così raggiunto il suo nuovo best ranking al ...

Tennistavolo - i ranking aggiornati (30 aprile 2019) : dopo i Mondiali è 69° Niagol Stoyanov : Al termine dei Mondiali di Budapest sono stati rilasciati i nuovi ranking di Tennistavolo: buone notizie per l’Italia soprattutto al maschile, dove Niagol Stoyanov per la prima volta in carriera entra tra i migliori 70 salendo al 69° posto. Tra i primi 100 al mondo anche Mihai Bobocica, 96°. Tra le donne Debora Vivarelli si porta in 90ma piazza, mentre esce dalle 100 Giorgia Piccolin, ora al posto numero 105. Jamila Laurenti sale al 243° ...

Tennis - Fabio Fognini entra fra i top 10 del ranking mondiale se… Ecco cosa deve accadere nei prossimi tornei : Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo la top 10 del ranking mondiale ATP non è più una chimera per Fabio Fognini, che del resto nella classifica Race, quella relativa al solo 2019 che accompagna i giocatori fino alle ATP Finals di fine anno, è al settimo posto. Nella classifica mondiale “vera” il ligure è al 12° posto, a soli 5 punti dall’11°, il croato Marin Cilic, e a 190 punti dal 10°, il greco Stefanos Tsitsipas. Il 31enne di Arma ...

Tennis - Ranking WTA (29 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Petra Kvitora n.2 - Camila Giorgi la migliore italiana : Muta un po’ il quadro del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka comanda sempre la graduatoria con 6151 punti ma alle sue spalle c’è la ceca Petra Kvitova, vincitrice del torneo a Stoccarda (Germania), secondo sigillo del 2019 per lei dopo il trionfo a Sydney. Alle sue spalle, dunque, la rumena Simona Halep (5682) e la tedesca Angelique Kerber (5220) che ha scavalcato l’altra ceca Karolina Pliskova (5111). Seguono ...

Tennis - Ranking WTA (29 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Petra Kvitora n.2 - Camila Giorgi la migliore italiana : Muta un po’ il quadro del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka comanda sempre la graduatoria con 6151 punti ma alle sue spalle c’è la ceca Petra Kvitova, vincitrice del torneo a Stoccarda (Germania), secondo sigillo del 2019 per lei dopo il trionfo a Sydney. Alle sue spalle, dunque, la rumena Simona Halep (5682) e la tedesca Angelique Kerber (5220) che ha scavalcato l’altra ceca Karolina Pliskova (5111). Seguono ...

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Tennis - Matteo Berrettini vola nel ranking : numero 37 al mondo - ora la top 30 a un passo. Gli scenari dopo il trionfo di Budapest : Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Budapest e da domani sarà il numero 37 del ranking internazionale, il Tennista romano ha così raggiunto il suo miglior piazzamento in graduatoria (era stato massimo al 46esimo posto) e potrà dare l’assalto alla top 30. Il 23enne è stato semplicemente impeccabile nella capitale magiara, ha sconfitto in rimonta un avversario ostico come Filip Krajinovic e ha così conquistato il suo secondo ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : il trionfo di Matteo Berrettini! Secondo titolo e best ranking per il romano : Matteo Berrettini si conferma uno specialista delle finali e conquista il torneo ATP di Budapest, il Secondo della carriera dopo quello della passata stagione a Gstaad. Continua, dunque, il momento magico del Tennis italiano che, una settimana dopo la vittoria di Fabio Fognini a Montecarlo, può festeggiare un altro importante successo. Berrettini ha sconfitto nell’ultimo atto il serbo Filip Krajinovic, numero 105 del mondo, in tre set con ...

Tennis - ranking Wta : Giorgi guida le italiane - Osaka resta la numero uno : Deborah Chiesa 138, -4, , In collaborazione con Italpress, Fognini fa l'impresa a Montecarlo: il mondo dello sport lo celebra

Tennis - Fabio Fognini all’assalto della della classifica mondiale. Cosa deve fare il ligure per entrare fra i top10 del ranking Atp? : Fabio Fognini e il sogno top-10. Inutile negarlo, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, la voglia di centrare questo obiettivo c’è. Anche se il ligure dichiara di non pensarci e di giocare partita per partita, la vittoria nel Principato può alimentare obiettivi ambiziosi. Di fatto, grazie al trionfo sul rosso monegasco, il Tennista di Arma di Taggia ha raggiunto il suo best ranking: n.12 del mondo, uguagliando Paolo Bertolucci ...

Tennis - Ranking WTA (22 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Non cambia la testa della classifica mondiale nella settimana dedicata alla Fed Cup. Resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, inseguita dalla romena Simona Halep, poi la ceca Petra Kvitova. Top 10 WTA (Ranking al 22.04.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 5967 2 Simona Halep (Romania) 5782 3 Petra Kvitova (Rep. Ceca) 5645 4 Karolina Pliskova (Rep.Ceca) 5580 5 Angelique Kerber (Germania) 5220 6 Elina Svitolina (Ucraina) 5020 7 Kiki Bertens (Olanda) ...

Tennis - Ranking ATP (22 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 dopo il trionfo a Montecarlo : Va in archivio una settimana che ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quanto concerne i nostri colori. Il Masters 1000 di Montecarlo ha avuto, infatti, una valenza storica per l’Italia visto il successo finale di Fabio Fognini e i quarti di finale raggiunti da Lorenzo Sonego. Riscontri che hanno avuto dei riflessi importanti anche nella graduatoria mondiale. Fognini, infatti, ha guadagnato sei posizioni ed è ora n.12 del mondo, nuovo ...

Tennis - Ranking ATP (15 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 dopo il trionfo a Montecarlo : Va in archivio una settimana che ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quanto concerne i nostri colori. Il Masters 1000 di Montecarlo ha avuto, infatti, una valenza storica per l’Italia visto il successo finale di Fabio Fognini e i quarti di finale raggiunti da Lorenzo Sonego. Riscontri che hanno avuto dei riflessi importanti anche nella graduatoria mondiale. Fognini, infatti, ha guadagnato sei posizioni ed è ora n.12 del mondo, nuovo ...