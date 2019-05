Tennis | i big presenti alla cerimonia d’addio al tennis di David Ferrer | da Federer a

Tennis : a Barcellona debuttano i big : Programma di lusso al "Barcelona Open Banco Sabadell", ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.609.135 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona , in Spagna. debuttano infatti, ...

Tennis - fatturato da 33 milioni e +11% di biglietti per gli Internazionali a Roma : “Gli Internazionali d’Italia sono un piccolo colosso sportivo con oltre 33 milioni di euro di fatturato in una settimana. Quest’anno il torneo cresce dell’11% rispetto all’anno precedente e per questo contiamo di battere il record del 2017 con oltre 220mila spettatori paganti in una settimana”. Lo dice il presidente della FederTennis, Angelo Binaghi, presentando alla […] L'articolo Tennis, fatturato da ...