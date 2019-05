Tennis | classifica Wta | la Giorgi perde posizioni | Osaka sempre prima

Tennis - classifica Atp : altro best ranking per Berrettini - comanda sempre Djokovic : TORINO - Due sole variazioni nella top ten nella classifica pubblicata oggi dall' Atp , che vede Novak Djokovic alla 26esima settimana consecutiva al comando, la 250esima complessiva: e' quinto nella ...

Tennis - classifica Wta : Giorgi guadagna una posizione - comanda ancora Osaka : ROMA - Camila Giorgi guadagna una posizione nella classifica pubblicata stamane dalla Wta : la 27enne marchigiana e' numero 30 ed e' sempre la prima delle azzurre. Dietro di lei perde sette posizioni ...

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Tennis. La vittoria di Montecarlo vale a Fognini la scalata nella classifica ATP : La grande vittoria di Montecarlo vale al tennista armese Fabio Fognini la scalata nella classifica ATP. La racchetta di Arma di Taggia torna ad essere il primo azzurro al mondo e si regala la posizione numero 12, a ridosso della Top Ten. E' proprio questo ora l'obiettivo di Fabio che cercherà di incrementare il proprio bottino dai prossimi grandi impegni sulla terra ...

Tennis - la nuova classifica ATP dopo il trionfo di Fognini a Montecarlo : Nel mio sport si lavora per questo: più vinci, più guadagni e più vai avanti in classifica. Come tutti i lavori, bisogna farlo al meglio, se non ci riesci è giusto essere incavolati. Invece eccomi ...

Tennis - Fabio Fognini all’assalto della della classifica mondiale. Cosa deve fare il ligure per entrare fra i top10 del ranking Atp? : Fabio Fognini e il sogno top-10. Inutile negarlo, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, la voglia di centrare questo obiettivo c’è. Anche se il ligure dichiara di non pensarci e di giocare partita per partita, la vittoria nel Principato può alimentare obiettivi ambiziosi. Di fatto, grazie al trionfo sul rosso monegasco, il Tennista di Arma di Taggia ha raggiunto il suo best ranking: n.12 del mondo, uguagliando Paolo Bertolucci ...