Team Sic | gioia storica Vittoria e bacio di papà | Perché Marco da

School of rock - Il musical al PoliTeama Rossetti : Date: 9, 10 e 11 maggio 2019 Ora: 20.30 Biglietti: https://www.ilRossetti.it/it/spettacoli/School-of-rock-2743#prezzi

Moto3 - GP Spagna 2019 : l’apoteosi di Niccolò Antonelli nella memoria di Marco Simoncelli - la doppietta del Team Sic58 : Emozione, lacrime di gioia, sorrisi e un tuffo al cuore. Straziante, profondo, commovente. Questi sono i sentimenti che regnano sovrani nel box del Team Sic58, la squadra di Moto3 intitolata al compianto Marco Simoncelli che oggi ha festeggiato una strepitosa doppietta nel GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale riservato alla categoria più leggera. Uno show strepitoso messo in scena da Niccolò Antonelli e da Tatsuki Suzuki, primo e secondo a ...

Moto3 Jerez - che urlo Antonelli. Per il Team Sic58 storica doppietta : Una storia meravigliosa: sulla pista dove Marco Simoncelli aveva conquistato a 17 anni il suo primo successo iridato in 125, 2 maggio 2004,, il team Sic58, creato da papà Paolo per onorare il figlio ...

Formula 1 – Bottas sempre più sicuro di sè : il Team radio post Gp d’Azerbaijan è… pungente : Valtteri Bottas pungente al termine del Gp d’Azerbaijan: il team radio del nuovo leader della classifica piloti di Formula 1 Un’importante vittoria, quella di domenica a Baku per Valtteri Bottas: il finlandese della Mercedes ha conquistato il gradino più alto del podio al Gp d’Azerbaijan, riprendendosi così la vetta della classifica piloti. Una grande soddisfazione per Bottas, dopo la delusione dello scorso anno a Baku, ...

Roma - acrobazie e musica alla prima di STeam : Un viaggio fantascientifico fatto di acrobazie, performance volanti, effetti speciali e sonorità etniche e popolari. È 'Steam', l'ultima sfida dei Sonics - compagnia di performer che ha calcato i più ...

Moto3 Austin - che pole Antonelli : è la prima del Team Sic58 : Nel travagliato sabato di Austin, flagellato da pioggia, rinvii e cancellazioni di programma per nubifragio e fulmini, emerge Niccolò Antonelli, che centra la pole della Moto3 in condizioni non facili ...

Team FOR CHILDREN/ Il 5 aprile l'evento musicale 'Padova una città un cuore' : Venerdì 5 aprile alle 21 Geox Teatro di Padova l'evento musicale 'Padova, una città un cuore' a favore di TEAM for CHILDREN

Giro di Sicilia – A Riccardo Stacchiotti la 1ª tappa : vittoria e leadership per il corridore del Giotti Victoria Palomar Team : Riccardo Stacchiotti si aggiudica la prima tappa del Giro di Sicilia 2019: splendida volata per l’azzurro del Giotti Victoria Palomar Team E’ iniziato lo spettacolo del Giro di Sicilia: la corsa sicula è tornata protagonista dopo ben 42 anni, regalando subito forti emozioni. I corridori hanno pedalato per 165km da Catania a Milazzo in una tappa quasi completamente pianeggiante ad esclusione della scalata di Colle San Rizzo dopo ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : i convocati dell’Italia. Rizzo e Grassl fanno paura. Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise una sicurezza : Sulla piattaforma online inserita all’interno Della pagina ISU dell’evento è stata finalmente inserita la lista degli atleti che parteciperanno ai prossimi World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre in programma a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 14 aprile che chiuderà di fatto la stagione 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Come previsto dal regolamento, l’Italia schiererà in totale otto atleti, rispettivamente due nel ...

Giro di Sicilia 2019 : Vincenzo Nibali non parteciperà. La UAE Team Emirates unica squadra World Tour al via : Al Giro di Sicilia 2019 non vedremo in azione Vincenzo Nibali. L’ipotesi suggestiva di vedere lo Squalo gareggiare sulle sue strade e andare a caccia della vittoria nell’ultima tappa con arrivo in salita sull’Etna è subito tramontata, visto che la Bahrain-Merida non parteciperà a questa corsa. Oggi sono infatti state annunciate le 18 squadre al via di questa prima edizione targata RCS Sport e tra di esse compare una sola formazione di livello ...

Trofeo Laigueglia MTB Classic – Soddisfazione per il Team Bianchi : secondo posto per Nadir Colledani : L’atleta del Team Bianchi Countervail sul podio con Pettinà e D. Braidot. Teocchi 5ª fra le donne Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) ha chiuso al secondo posto il 6° Trofeo Laigueglia MTB Classic disputato a Laigueglia (Savona), sabato 9 marzo. Il biker friulano ha concluso la sua gara in un’ora, 9 minuti e 23 secondi, arrivando al traguardo a 25″ da Nicholas Pettinà e davanti a Daniele Braidot, terzo a 28″. ...