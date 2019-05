Tanti auguri a…Dani Alves | il calciatore più vincente di sempre

Tanti auguri a…Mattia Caldara - il difensore goleador : sfortunatissimo con la maglia del Milan : Nato il 5 maggio 1994 a Bergamo, Mattia Caldara è un difensore centrale col vizio del gol. Cresce nel settore giovanile dell’Atalanta ed esordice in Serie A con la maglia della Dea nel 2014. Si trasferisce in prestito prima al Trapani e poi al Cesena disputando due ottime stagioni. Nel 2016 l’Atalanta decide di puntare forte su Caldara, che ripaga la fiducia con ottime prestazioni e 7 gol in 30 partite. difensore con buon senso ...

Tanti auguri a… Cesc Fabregas - il calciatore che “ha bruciato le tappe” : Compie oggi 32 anni il centrocampista del Monaco Cesc Fabregas. Il calciatore spagnolo, che ha vinto tutto è ricordato in terra londinese per essere stato il più giovane calciatore ad esordire con la maglia dell’Arsenal: era il 23 ottobre 2003 e Fabregas, ad appena sedici anni, scese per la prima volta in campo con la prima squadra nella partita di League Cup contro il Roterham United. Il calciatore, che restò in Inghilterra fino al ...

"Cosa dovete ancora imparare" - Myrta Merlino : Tanti auguri di buon 1 maggio a Landini&Co : Myrta Merlino fa tanti auguri (amarissimi) di buon Primo maggio a Maurizio Landini e ai sindacati in piazza per la festa dei Lavoratori. "Un sindacato unico, propone Landini. Bene", tuona la conduttrice de L'aria che tira, su La7, dal suo profilo Twitter, "ma soprattutto un sindacato che (ri)impari

Tanti auguri a… Oliver Bierhoff - il bomber specialista del gioco aereo : Oggi è il compleanno di Oliver Bierhoff, che compie 51 anni. L’ex attaccante è adesso dirigente della Federcalcio tedesca e capo delegazione della Nazionale. Classico bomber d’area, utilizzava molto bene la sua dote aerea, essendo uno dei migliori colpitori di testa della sua generazione. Dopo gli inizi in Germania, esplode al Salisburgo nella stagione 1990-1991, facendosi così conoscere in Italia. Quattro anni imporTantissimi ...

Amici - Maria De Filippi a sorpresa fa cantare Tanti auguri a Pier Silvio Berlusconi : il motivo : Maria De Filippi ha invitato i cantanti del serale di Amici a intonare "tanti auguri" per un tributo improvvisato a Pier Silvio Berlusconi, che ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. La conduttrice ha spiegato il motivo del suo omaggio nel bel mezzo della diretta su Canale 5: "Se c'è questa

Amici 18 - Maria De Filippi fa cantare Tanti auguri agli allievi per Pier Silvio Berlusconi : Momento surreale quello vissuto intorno alla mezzanotte e mezza nella quinta puntata del serale di Amici 18 (LIVE SU BLOGO). Maria De Filippi ha chiesto - e ottenuto - agli allievi di cantare 'tanti auguri' per una persona che domenica 28 aprile compie 50 anni. La conduttrice inizialmente non ha svelato l'identità del festeggiato, limitandosi a dire che "è anche grazie a lui che c'è questa trasmissione". Dopo aver resistito alla insistite ...

La lettera di Francesco Potenzoni al figlio Daniele - scomparso da quattro anni : 'Tanti auguri - figlio mio' : scomparso durante un viaggio a Roma per incontrare il Santo Padre, di Daniele Potenzoni non si hanno ancora notizie ma il padre non perde le speranze. Il giovane, affetto da autismo, era assieme a tre ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Carlos Bianchi - eroe in patria : L’uomo del giorno di oggi è l’allenatore argentino Carlos Bianchi, che compie 70 anni. In Italia è ricordato per l’esperienza (non proprio esaltante) sulla panchina della Roma nella stagione ’96-’97, culminata con l’esonero. Da calciatore, in Argentina e Francia, Bianchi è stato un attaccante prolifico. Cresciuto nelle giovanili del Velez Sarsfield, esordì con questa maglia nel 1967, diventando ben ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Gigi Maifredi - l’occasione fallita con la Juve e il declino… : L’uomo del giorno di oggi è Luigi “Gigi” Maifredi, che compie 72 anni. Povera la sua carriera da calciatore, ricca invece quella da allenatore. Dopo le esperienze sul campo (cresce nel Brescia) con Rovereto e Portogruaro, inizia in panchina nei diletTanti del Real Brescia, prima di esordire nel professionismo a Crotone in Serie C. E’ però di nuovo a Brescia (precisamente nell’Ospitaletto) che si fa conoscere ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Medhi Benatia : L’uomo del giorno di oggi è il difensore Medhi Benatia, che compie 32 anni. Fino a qualche mese fa in Italia, con la maglia della Juve, il calciatore gioca adesso per l’Al-Duhail, squadra qatariota con sede a Doha. Il francese, naturalizzato marocchino, inizia proprio oltralpe la sua avventura da calciatore: dopo le giovanili di Clairefontaine e Guingamp, passa al Marsiglia con cui esordisce in prima squadra nel 2004. Un ...

Tanti auguri a… Roberto Carlos - lo specialista della “bomba ad effetto” : Buon complenno a Roberto Carlos, che compie oggi 46 anni. Il terzino brasiliano è considerato uno dei migliori del suo ruolo quantomeno nella storia recente. Tra le sue caratteristiche migliori, la velocità e la potenza, che lo hanno reso celebre per le sue punizioni forti e ad effetto anche da lunghissime distanze (famosa quella con la Nazionale verdeoro contro la Francia). L’ex calciatore, dopo gli inizi nel suo paese, passa in ...

Tanti auguri a… Blaise Matuidi - il francese “tuttofare” della Juve : Oggi è il compleanno di Blaise Matuidi. Il centrocampista della Juventus e della Nazionale francese spegne le 32 candeline. Sarà un compleanno di ansia e attesa, visto che oggi è la vigilia dell’imporTantissima sfida di Champions tra l’Ajax e i bianconeri. Matuidi, con tutta probabilità, sarà titolare componendo il terzo di centrocampo. Per Allegri, il centrocampista è indispensabile ai fini del suo modo di giocare. Classico ...

Tanti auguri ad Alberto Angela : il divulgatore scientifico oggi compie 57 anni : Buon compleanno al divulgatore scientifico Alberto Angela! oggi compie 57 anni! Nato a Parigi l’8 aprile 1962, Alberto Angela è figlio d’arte di Piero Angela, che accompagnò fin da bambino in molti dei suoi viaggi, appassionandosi a lingue straniere, storie e culture lontane. Dopo aver brillantemente approfondito i suoi studi in varie università americane (tra queste, Harvard e Columbia), si dedica per molti anni alla paleoantropologia, ...