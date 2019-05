Tajani sul governo : “Parla molto ma non fa niente - le europee possono far saltare tutto” : Tajani parla del governo e sottolinea come le elezioni europee possano far saltare tutto “Le europee possono essere una buona occasione per mandare a casa il governo, che parla molto ma non fa nulla nell’interesse dei cittadini, cerca solo di crescere nei sondaggi”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine … Continue reading Tajani sul governo: “Parla molto ma non fa niente, le europee ...

Tajani contro Virginia Raggi : “Deve andare a casa” e sul governo : “Spero finisca presto o finiremo nel baratro” : Tajani torna a parlare di Virginia Raggi, ma non solo anche del governo attuale Antonio Tajani presenta il programma “Rilanciamo Roma Capitale europea” e va all’attacco del sindaco Virginia Raggi. “Deve andare a casa”, afferma l’esponente di Forza Italia e presidente del Parlamento Europeo. “I romani – aggiunge Tajani dalla Camera di Commercio di Roma … Continue reading Tajani contro Virginia ...

Il Pd : "Sul diritto d'autore in Rete sconfitta di Lega e 5 Stelle". Tajani : fine del far west. Google : impatto su economia digitale : Molto critica è invece Google che pronostica un 'impatto negativo sull'economia del digitale'. Dice Antonio Tajani: 'Questo Parlamento ha dimostrato la sua determinazione a proteggere l'inestimabile ...

Gli storici si spaccano sul caso Tajani : Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, nei giorni passati ha rilasciato una dichiarazione su Mussolini nel corso della trasmissione La Zanzara di Giuseppe ...

Antonio Tajani sul governo : 'Non pensa al futuro dell'Italia - centrodestra unica soluzione per far ripartire il Paese' : Nel blocco politico di "Pomeriggio Cinque" di venerdì 22 marzo è stato ospite Antonio Tajani , presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia . Nell'occasione, Tajani ha affrontato ...

Tajani elogia Mussolini : 'Ha fatto cose positive'. Bufera sul presidente del Parlamento europeo : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nella Bufera per il suo elogio a Benito Mussolini. La dichiarazione incriminata durante l'intervista di Giuseppe Cruciani a 'La Zanzara' su Radio 24:...

Tajani si è scusato per le sue parole sul fascismo : "Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime anti-democratico e totalitario". Lo scrive Antonio Tajani in una nota. "Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col fascismo - aggiunge - sono sempre stato ...

Tajani : "Mi scuso per le mie parole sul fascismo" : "Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime anti-democratico e totalitario". Lo scrive Antonio Tajani in una nota. "Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col fascismo - aggiunge - sono sempre stato ...

Tajani 'Da Mussolini anche cose buone'/ Bufera sul presidente dell'Europarlamento : Tajani elogia Mussolini a Radio 24 "Ha fatto anche cose positive". E' Bufera dopo le parole del presidente del Parlamento Europeo

Le discusse parole di Tajani sul Mussolini e il fascismo : Mussolini? 'Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Le discusse parole di Tajani sul Mussolini e il fascismo : Mussolini? "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro Paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla". Lo dice a La Zanzara su Radio 24 il presidente del Parlamento ...

Antonio Tajani : “Mussolini ha fatto anche cose positive”. Bufera sul presidente dell’Europarlamento : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, finisce al centro delle polemiche per le parole pronunciate a Radio 24 su Benito Mussolini: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive". Protestano i Socialisti europei.Continua a leggere

Antonio Tajani inciampa sul Duce : 'Prima della guerra Mussolini ha fatto anche cose positive' : ... simile a quella di molti nostalgici e non, è del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che a La Zanzara su Radio 24 aggiunge: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero ...